रांची में टुसू महोत्सव की धूम, राज्यपाल संतोष गंगवार ने मोरहाबादी मैदान में किया शुभारंभ
रांची के मोरहाबादी मैदान में टुसू महोत्सव का शुभारंभ राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने किया है.
Published : January 13, 2026 at 5:32 PM IST
रांची: मकर संक्रांति से एक दिन पहले झारखंड की लोक परंपरा से जुड़े टुसू महोत्सव का भव्य आयोजन राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आरंभ हो गया है. प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी इस महोत्सव की शुरुआत उत्साह, लोकगीत और पारंपरिक रंगों के साथ हुई. कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया.
इस आयोजन का दायित्व कुरमाली भाषा परिषद द्वारा निभाया जा रहा है. टुसू महोत्सव झारखंड की सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक माना जाता है. यह पर्व न केवल झारखंड, बल्कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है. हर साल मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर मोरहाबादी मैदान में इसका आयोजन किया जाता है. जिसमें झारखंड के कोने-कोने से लोग पारंपरिक भेश-भूषा में ढोल-नगाड़ों और बाजा-गाजा के साथ शामिल होते हैं.
पारंपरिक गीतों से लोक कला स्थल बना मोरहाबादी मैदान
इस महोत्सव की खास पहचान बड़े-बड़े आकर्षक चौड़ल, जिन्हें लेकर लोग जुलूस की शक्ल में मैदान तक पहुंचते हैं. टुसू देवी की विधिवत पूजा-अर्चना के बाद पूरा वातावरण उत्सव में बदल जाता है. लोग पारंपरिक टुसू गीतों पर नृत्य करते हैं और लोक संस्कृति की झलक हर ओर दिखाई देती है. गीत-संगीत, नृत्य और रंग-बिरंगे परिधानों से मोरहाबादी मैदान मानो लोक कला का संगम स्थल बन जाता है.
राज्यपाल ने रीति-रिवाज से की टुसू की पूजा-अर्चना
इस अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने भी पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार टुसू की पूजा-अर्चना की. आयोजन स्थल पर उनका स्वागत गुड़ पीठा, झारखंड के पारंपरिक व्यंजनों और विभिन्न प्रकार के मिष्ठानों से किया गया. राज्यपाल ने झारखंड की लोक संस्कृति की सराहना की. साथ ही कहा कि ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का कार्य करते हैं और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत बनाते हैं.
टुसू पर्व आस्था का चेतना है: आयोजक
आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि टुसू महोत्सव केवल एक पर्व नहीं, बल्कि झारखंड की सामूहिक चेतना, श्रम-संस्कृति और लोक आस्था का उत्सव है. यह महोत्सव सामाजिक एकता और सांस्कृतिक समरसता का भी प्रतीक है. जहां विभिन्न समुदाय एक साथ आकर अपनी परंपराओं को साझा करते हैं. मोरहाबादी मैदान में आयोजित यह टुसू महोत्सव न केवल सांस्कृतिक उल्लास का केंद्र बना हुआ है, बल्कि राजधानी रांची को लोक परंपराओं से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम भी साबित हो रहा है.
ये भी पढ़ें: जमशेदपुर में कोल्हान स्तरीय टुसू मेला, मांदर की थाप पर झूमे सांसद व अन्य नेता
डहरे टुसू पर्व झारखंडी संस्कृति का प्रतीक, गांव की परंपरा शहरों में आ रही, करें इसका स्वागत: केशव महतो कमलेश
जमशेदपुर के बिष्टुपुर गोपाल मैदान में आयोजित हुआ टुसू मेला, सांसद विद्युत वरण महतो बोले- युवा अपनी संस्कृति को बचाए रखें