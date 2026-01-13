ETV Bharat / state

रांची में टुसू महोत्सव की धूम, राज्यपाल संतोष गंगवार ने मोरहाबादी मैदान में किया शुभारंभ

दीप प्रज्ज्वलित कर टुसू पर्व का शुभारंभ करते राज्यपाल ( ईटीवी भारत )

रांची: मकर संक्रांति से एक दिन पहले झारखंड की लोक परंपरा से जुड़े टुसू महोत्सव का भव्य आयोजन राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आरंभ हो गया है. प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी इस महोत्सव की शुरुआत उत्साह, लोकगीत और पारंपरिक रंगों के साथ हुई. कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया.

इस आयोजन का दायित्व कुरमाली भाषा परिषद द्वारा निभाया जा रहा है. टुसू महोत्सव झारखंड की सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक माना जाता है. यह पर्व न केवल झारखंड, बल्कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है. हर साल मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर मोरहाबादी मैदान में इसका आयोजन किया जाता है. जिसमें झारखंड के कोने-कोने से लोग पारंपरिक भेश-भूषा में ढोल-नगाड़ों और बाजा-गाजा के साथ शामिल होते हैं.

ढोल नगाड़ों के साथ टुसू पर्व का शुभारंभ (ईटीवी भारत)

पारंपरिक गीतों से लोक कला स्थल बना मोरहाबादी मैदान

इस महोत्सव की खास पहचान बड़े-बड़े आकर्षक चौड़ल, जिन्हें लेकर लोग जुलूस की शक्ल में मैदान तक पहुंचते हैं. टुसू देवी की विधिवत पूजा-अर्चना के बाद पूरा वातावरण उत्सव में बदल जाता है. लोग पारंपरिक टुसू गीतों पर नृत्य करते हैं और लोक संस्कृति की झलक हर ओर दिखाई देती है. गीत-संगीत, नृत्य और रंग-बिरंगे परिधानों से मोरहाबादी मैदान मानो लोक कला का संगम स्थल बन जाता है.