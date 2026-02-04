ETV Bharat / state

राज्यपाल ने किया आरपीसी मीडिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट–2026 का उद्घाटन, कहा-मीडिया लोकतंत्र का सजग प्रहरी

आरपीसी मीडिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में शामिल खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार. ( फोटो-ईटीवी भारत )