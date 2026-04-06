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IIT ISM इनवेंटिव 2026 का राज्यपाल ने किया उद्घाटन, बोले- नवाचार और शोध से तय होगा देश का भविष्य

कार्यक्रम में मौजूद राज्यपाल और अन्य पदाधिकारी ( ईटीवी भारत )