गणतंत्र दिवस पर शहीद स्मारक में गूंजा देशभक्ति का स्वर, राज्यपाल संतोष गंगवार ने फहराया तिरंगा, इस स्थान का है खास महत्व

रांची: राजधानी रांची के शहीद चौक के समीप और जिला स्कूल परिसर में स्थित ऐतिहासिक शहीद स्मारक एक बार फिर गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगा नजर आया. 1857–58 के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों को समर्पित इस स्थल पर आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने पूरे सम्मान और गरिमा के साथ तिरंगा फहराया और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की.

रंगा रंग कार्यक्रम का आयोजन

सुबह से ही शहीद स्मारक परिसर में उत्सव का माहौल बना हुआ था. सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, शहीद स्मारक समिति के सदस्य, स्कूली छात्र और आम नागरिक बड़ी संख्या में समारोह में शामिल हुए. जैसे ही राज्यपाल ने तिरंगा फहराया, पूरा परिसर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा. राष्ट्रगान के दौरान मौजूद हर व्यक्ति का सिर गर्व से ऊंचा नजर आया.

जानकारी देते शहीद स्मारक समिति के सचिव (Etv Bharat)

शहीदों के बलिदान को याद किया गया

शहीद स्मारक स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है. इसी स्थल पर 16 अप्रैल 1858 को ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव और 21 अप्रैल 1858 को पांडे गणपत राय को अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी दी थी. इतिहासकारों के अनुसार यह स्थान न केवल दो महान शहीदों, बल्कि 1857–58 के जन आंदोलन में शामिल कई स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी का साक्षी रहा है. गणतंत्र दिवस के अवसर पर इन शहीदों के बलिदान को याद करते हुए पुष्प अर्पित किए गए.

स्कूली बच्चों और स्थानीय संगठनों की मौजूदगी ने आयोजन को जीवंत बना दिया

प्रोग्राम के दौरान, शहीद स्मारक कॉम्प्लेक्स का माहौल देशभक्ति के गानों और प्रेरणा देने वाले नारों से इमोशन और देशभक्ति के जोश से भर गया. स्कूली बच्चों और स्थानीय संगठनों की मौजूदगी ने आयोजन को और भी जीवंत बना दिया. समारोह में उपस्थित लोगों ने शहीदों के त्याग और संघर्ष को याद करते हुए कहा कि आजादी और संविधान की रक्षा का संकल्प ऐसे आयोजनों से और मजबूत होता है.