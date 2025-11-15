भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंतीः राज्यपाल, सीएम और केंद्रीय मंत्री ने उलिहातू पहुंचकर दी श्रद्धांजलि
भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर राज्यपाल संतोष गंगवार, सीएम हेमंत सोरेन और केंद्रीय मंत्री जुएल उराव उलिहातू पहुंचे.
Published : November 15, 2025 at 3:18 PM IST
खूंटी: महान स्वतंत्रता सेनानी और उलगुलान के महानायक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय जनजातीय मंत्री जुएल उरांव ने आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा के सुदूरवर्ती गांव उलीहातू पहुंच कर श्रद्धासुमन अर्पित किए. साथ ही बिरसा मुंडा की प्रतिमा के समक्ष आदिवासी परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना कर श्रद्धांजलि दी.
इस दौरान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली के जीर्णोद्धार और सुंदरीकरण कार्य का शिलान्यास भी किया. जन्मस्थली के मुख्य द्वार को तोड़कर उसे एक पारंपरिक आदिवासी डिजाइन में पुनर्निर्माण किया जाएगा, ताकि आगंतुकों को प्रवेश करते ही आदिवासी संस्कृति की झलक मिल सके. इसके साथ ही पूरे परिसर को बिरसा मुंडा की जीवनशैली, उनकी परंपराओं और आदिवासी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा. जहां बिरसा ओड़ा में भगवान बिरसा की प्रतिमा स्थापित है.
गौरतलब है कि भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय ने भगवान बिरसा मुंडा टूरिस्ट सर्किट के निर्माण के लिए 40 करोड़ की स्वीकृति दी है. नए साल में इसमें भी कार्य प्रारंभ होने की उम्मीद है. इस योजना के तहत इलाके के बिरसा से जुड़े छह गांवों को जोड़ा गया है.
