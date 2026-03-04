होली पर सियासी सौहार्द, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष ने दी शुभकामनाएं
होली के मौके पर राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं.
Published : March 4, 2026 at 1:54 PM IST
रिपोर्टः राजेश कुमार सिंह
रांची: होली के पावन अवसर पर झारखंड में सियासी मतभेदों से ऊपर उठकर सौहार्द्र और भाईचारे का संदेश देखने को मिला. राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दीं.
राज्यपाल ने दी शुभकामनाएं
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अपने संदेश में कहा कि होली आनंद, उल्लास और भाईचारे का प्रतीक है. यह रंगोत्सव सभी के जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार करे, यही उनकी मंगलकामना है.
होली के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ!— Governor of Jharkhand (@jhar_governor) March 4, 2026
आनंद, उल्लास और भाईचारे का प्रतीक यह रंगोत्सव आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करे, यही मंगलकामना है।#होली pic.twitter.com/4Et3zv3Eb8
सीएम ने दी शुभकामनाएं
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने होली की बधाई देते हुए कहा कि यह पर्व प्रेम, आपसी सौहार्द्र और मिल-जुलकर रहने का संदेश देता है. मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि होली हमें खुशियां बांटने, रिश्तों को मजबूत करने और समाज में एकता बनाए रखने की प्रेरणा देती है. उन्होंने कामना की है कि यह शुभ दिन सभी के जीवन में खुशहाली, नई उम्मीद और ऊर्जा लेकर आए.
होली के पावन पर्व पर सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार।— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) March 4, 2026
रंगों का यह त्योहार प्रेम, भाईचारे और मिल-जुलकर रहने का संदेश देती है, यह पर्व हमें एक-दूसरे के साथ खुशियां बांटने और रिश्तों को और मजबूत बनाने की भी प्रेरणा देता है।
होली का यह शुभ दिन आपके जीवन में खुशहाली, नई… pic.twitter.com/P422HxYJph
बाबूलाल मरांडी ने दी बधाई
वहीं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी राज्यवासियों को होली की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि रंगों का यह त्योहार सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए.
आप सबों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। रंगो का यह त्योहार आप सबके के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए, यही कामना करता हूं। pic.twitter.com/GCKK9IApP6— Babulal Marandi (@yourBabulal) March 4, 2026
उधर, होली के मौके पर सोशल मीडिया पर भी बधाइयों का सिलसिला जारी है. आम लोगों से लेकर खास हस्तियां तक एक-दूसरे को शुभकामनाएं दे रही हैं. सड़कों पर होली की टोलियां नजर आ रही हैं और 'बुरा न मानो, होली है' के नारों से माहौल गुलजार है. पूरे राज्य में लोग रंगों के इस त्योहार को खुशी, उत्साह और भाईचारे के साथ मना रहे हैं.
