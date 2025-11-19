जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राज्यपाल, कहा-राज्य में शिक्षकों की कमी जल्द होगी दूर
जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शामिल हुए. उन्होंने छात्राओं को डिग्रियां और गोल्ड मेडल प्रदान किया.
जमशेदपुरः पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अथिति झारखंड के राज्यपाल सह विश्वविद्यालय के कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी.
जमशेदपुर के बिस्टुपुर स्थित XLRI ऑडोटोरियम में जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था. मौके पर जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय की प्रभारी कुलपति प्रो. डॉ. अंजिला गुप्ता, कुलसचिव डॉ. सलोमी कुजूर, विश्वविधायलय के तमाम प्रोफेसर एवं छात्राएं मौजूद रहीं. दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की स्मारिका का भी अनावरण किया.
25 छात्राओं को दिया गया गोल्ड मेडल
इस अवसर पर यूनिवर्सिटी की कुल 1068 छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की गईं. समारोह में 25 छात्राओं को स्वर्ण पदक और 17 रैंक होल्डर्स को विशेष सम्मान दिया गया. दीक्षांत समारोह मे छात्राएं निर्धारित ड्रेस कोड में पहुंचीं थी. इस वर्ष "डॉक्टर रेखा झा मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इकोनॉमिक्स" स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग की टॉपर छात्रा श्रद्धा सिन्हा को दिया गया. उन्हें प्रमाण पत्र और एक लाख रुपये की राशि प्रदान की गई.
छात्राएं हर क्षेत्र में लहरा रही परचमः राज्यपाल
कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि आज लड़कियां सभी क्षेत्र में परचम लहरा रही हैं, यह बेहद गर्व की बात है. झारखंड के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी जल्द दूर की जाएगी. साथ ही सत्र नियमित और समय पर पूरा हो इसे लेकर मॉनिटरिंग की जाएगी.
