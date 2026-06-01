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चिकित्सा सिर्फ एक पेशा नहीं मानवता का मिशन भी हैः संतोष गंगवार

जमशेदपुरः मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज के पहले दीक्षांत समारोह में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार शामिल हुए ओर पहले बैच के छात्रों को डिग्री सौंपा. मौके पर राज्यपाल ने कहा कि चिकित्सा सिर्फ पेशा नहीं मानवता का मिशन भी है.



जमशेदपुर के बारीडीह क्षेत्र में स्थित मेडिकल कॉलेज ने अपना पहला ऐतिहासिक दीक्षांत समारोह आयोजन किया. इस अवसर पर झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. समारोह में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के 133 एमबीबीएस छात्रों को मेडिकल की डिग्री प्रदान की गई. मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन के कुलपति डॉ. शरथ के. राव ने छात्रों को औपचारिक रूप से डिग्रियां सौंपी.

छात्रों को संबोधित करते राज्यपाल (ईटीवी भारत)

मौके पर मौजूद टाटा स्टील कॉर्पोरेट सर्विसेज के वीपीसीएस बी. सुंदर रामम ने कहा कि टाटा स्टील ने हमेशा समाज में सार्थक योगदान देने पर विश्वास किया है और MTMC उस प्रतिबद्धता को बेहद प्रभावशाली तरीके से दर्शाता है. यह संस्थान इस क्षेत्र के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सामुदायिक विकास में एक स्थायी निवेश की तरह है. मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन और टाटा स्टील की संयुक्त पहल है, जो झारखंड और पूर्वी भारत में चिकित्सा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देने का काम कर रहा है.

मौके पर झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने मेडिकल के छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि आज हमारा देश चिकित्सा के क्षेत्र में काफी आगे निकल रहा है. उन्होंने कहा कि चिकित्सा केवल एक पेशा नहीं, बल्कि मानवता की सेवा का मिशन है.