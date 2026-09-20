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IIT ISM में राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यशाला में शामिल हुए राज्यपाल संतोष गंगवार, बोले- पर्यावरण संरक्षण के लिए समाज की भागीदारी भी जरूरी

गवर्नर संतोष गंगवार ने IIT ISM में आयोजित राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यशाला में भाग लिया. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.

Governor Santosh Gangwar
राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यशाला में शामिल हुए राज्यपाल संतोष गंगवार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 20, 2026 at 2:43 PM IST

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धनबाद: झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों का समाधान केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है. इसके लिए समाज, शिक्षण संस्थानों, वैज्ञानिक समुदाय, चिकित्सकों, उद्योग जगत और आम नागरिकों को मिलकर जिम्मेदारी निभानी होगी. उन्होंने कहा कि पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य एक-दूसरे से सीधे जुड़े हैं और स्वच्छ जल, पौष्टिक आहार तथा स्वस्थ जीवनशैली अच्छे स्वास्थ्य की बुनियाद हैं.

राज्यपाल रविवार को आईआईटी (आईएसएम) धनबाद के गोल्डन जुबली हॉल में आरोग्य भारती और आईआईटी (आईएसएम) की ओर से आयोजित राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे.

कार्यक्रम में आरोग्य भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राकेश पंडित, राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार वर्षने, आईआईटी (आईएसएम) के निदेशक प्रो. सुकुमार मिश्रा, समाजसेवी विकास रंजन (पप्पू सिंह) सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे. कार्यशाला के संयोजक जय प्रकाश नारायण सिंह और अरुण राय थे.

पर्यावरण प्रदूषण का स्वास्थ्य पर सीधा असर

राज्यपाल ने कहा कि बढ़ता प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है. जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण और जैव विविधता का संरक्षण आज वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण विषय हैं. उन्होंने भारतीय परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि यहां सदियों से प्रकृति को सम्मान देने और उसके साथ सामंजस्य बनाकर जीवन जीने की परंपरा रही है.

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन लाइफ (Lifestyle for Environment) का जिक्र करते हुए लोगों से पानी और ऊर्जा की बचत करने, प्लास्टिक के उपयोग को सीमित करने और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार व्यवहार अपनाने की अपील की. उन्होंने योग, संतुलित आहार, बेहतर जीवनशैली और स्वच्छ वातावरण को स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक बताया.

प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर जोर

राज्यपाल ने कहा कि झारखंड की पहचान उसके जंगलों, जलस्रोतों, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों से भी है. विकास की प्रक्रिया जरूरी है, लेकिन इसका स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिससे आज की जरूरतें पूरी होने के साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित रहें. उन्होंने आईआईटी (आईएसएम) जैसे तकनीकी संस्थानों से जल संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा, कचरा प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण हितैषी तकनीकों पर अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने का आह्वान किया.

विकास और पर्यावरण में संतुलन जरूरी : निदेशक

आईआईटी (आईएसएम) के निदेशक प्रो. सुकुमार मिश्रा ने स्वागत संबोधन में कहा कि पर्यावरण संरक्षण को विकास की प्रक्रिया से अलग नहीं किया जा सकता. पर्यावरण का सीधा संबंध स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा, रोजगार और जीवन की गुणवत्ता से है.

उन्होंने कहा कि विकास और पर्यावरण में से किसी एक को चुनना समाधान नहीं है. जरूरत ऐसी वैज्ञानिक और तकनीकी व्यवस्था विकसित करने की है, जिससे विकास की प्रक्रिया अधिक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बन सके.

प्रो. मिश्रा ने रिसोर्स एफिशिएंसी, सर्कुलर इकोनॉमी, क्लीन टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, जिम्मेदार खनन, खदानों के पुनर्वास, वेस्ट-टू-रिसोर्स और जल संरक्षण जैसे क्षेत्रों में काम बढ़ाने की आवश्यकता बताई. उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए तकनीक और विज्ञान के साथ नीतिगत पहल, पारंपरिक ज्ञान, सामुदायिक सहभागिता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी जरूरी है.

बीमारी के इलाज के साथ बचाव पर भी ध्यान

आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार वर्षने ने संगठन की गतिविधियों और स्वास्थ्य को लेकर उसकी कार्यपद्धति की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए केवल बीमारी का उपचार पर्याप्त नहीं है. लोगों को बीमारियों से बचाव और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति भी जागरूक करना जरूरी है.

उन्होंने कहा कि आरोग्य भारती का प्रयास व्यक्ति को बीमारी से स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से खुशहाली की दिशा में ले जाना है. इसके लिए लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने के साथ समाज की सामूहिक भागीदारी को भी मजबूत करना होगा.

पेड़, पानी, प्लास्टिक और स्वच्छता पर चर्चा

वर्षने ने पर्यावरण संरक्षण से जुड़े चार प्रमुख विषयों - पेड़, पानी, प्लास्टिक और स्वच्छता पर विस्तार से विचार रखे. उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण का पहला कदम व्यक्ति और परिवार के स्तर से शुरू होना चाहिए.

उन्होंने केवल पौधरोपण तक सीमित रहने के बजाय लगाए गए पौधों की देखभाल और उनके जीवित रहने की दर बढ़ाने पर जोर दिया. जल संरक्षण के लिए पानी के पुनर्चक्रण, रिचार्ज वेल के निर्माण और जल के विवेकपूर्ण उपयोग जैसे उपायों को अपनाने की आवश्यकता बताई.

कार्यशाला में देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे विशेषज्ञों, प्रतिनिधियों और पर्यावरण क्षेत्र में काम कर रहे लोगों ने पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य और टिकाऊ विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की. आयोजकों ने विशेषज्ञों की ओर से सामने आए सुझावों को धरातल पर लागू करने योग्य कार्ययोजनाओं में बदलने पर जोर दिया.

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