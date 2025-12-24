ETV Bharat / state

श्रीनाथ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राज्यपाल, कहा- शिक्षा का मकसद सिर्फ नौकरी नहीं, अच्छा इंसान बनना

सरायकेला: जिले के आदित्यपुर स्थित श्रीनाथ यूनिवर्सिटी में बुधवार को प्रथम दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन किया गया. इस अवसर पर झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. समारोह की गरिमा बढ़ाते हुए राज्यपाल ने विभिन्न संकायों के 44 मेधावी छात्र-छात्राओं को गोल्ड मेडल प्रदान किए. इसके साथ ही लगभग 500 विद्यार्थियों को स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधियां दी गई.



​जमशेदपुर केवल नगर नहीं, औद्योगिक चेतना का केंद्र बने: राज्यपाल

समारोह में संबोधित करते हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने शिक्षा और उद्योग के संगम पर बल दिया. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए, जिससे जमशेदपुर केवल एक शहर के रूप में न जाना जाए, बल्कि यह देश की औद्योगिक चेतना का प्रतीक बने. राज्यपाल ने टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा का उदाहरण देते हुए कहा कि उद्योग केवल मुनाफा कमाने के लिए नहीं, बल्कि समाज के आर्थिक और सामाजिक उत्थान की सीढ़ी होते हैं.



राज्यपाल ने ​सामाजिक उत्तरदायित्व पर दिया जोर