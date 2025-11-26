कोल्हान विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, राज्यपाल ने दिया सफलता का मंत्र, कहा- अवसर सृजन की दिशा में करें कार्य
कोल्हान विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह राज्यपाल शामिल हुए. उन्होंने 195 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और उपाधि से सम्मानित किया.
चाईबासा: कोल्हान विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह में बुधवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने छात्रों को जीवन में सफलता का मंत्र दिया. राज्यपाल ने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता. निरंतर परिश्रम, दृढ़ इच्छाशक्ति, सकारात्मक सोच और उत्कृष्ट चरित्र ही व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचाते हैं. उन्होंने कहा कि आज का युग अत्यधिक प्रतिस्पर्धा का है, इसलिए युवाओं को स्वयं को तैयार करना होगा और हर अवसर को पहचान कर आगे बढ़ना होगा.
नौकरी की जगह स्वयं अवसर सृजन करे: राज्यपाल
राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि युवाओं को केवल नौकरी की प्रतीक्षा करने के बजाय स्वयं अवसर सृजन करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि आज देश में स्टार्टअप, नवाचार और तकनीकी विकास की अपार संभावनाएं हैं, जिन्हें युवाओं को अपनाना चाहिए. उन्होंने कहा कि भारत तेजी से बदल रहा है और इस परिवर्तन का नेतृत्व युवाओं के हाथ में है. यदि छात्र दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ें तो वे न केवल स्वयं सफल होंगे, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे.
चरित्र मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी: राज्यपाल
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि आत्मनिर्भरता ही आज की सबसे बड़ी मांग है और आत्मनिर्भर बनने के लिए कौशल विकास, नए प्रयोग और ज्ञान का निरंतर विस्तार अनिवार्य है. राज्यपाल ने युवाओं को जीवन के हर क्षेत्र में ईमानदारी और अनुशासन बनाए रखने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि चरित्र ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है और यही भविष्य की सफलता की आधारशिला बनती है.
कोल्हान विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह में कुल 195 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और उपाधि प्रदान की गई. जिनमें विभिन्न संकायों के छात्र-छात्राएं शामिल थे. विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रोफेसरगण, अधिकारी, कर्मचारी और अभिभावक बड़ी संख्या में शामिल हुए थे. कार्यक्रम के दौरान पूरे कैंपस परिसर में उत्साह का माहौल रहा.
युवा ही राष्ट्र की शक्ति है: राज्यपाल
समापन सत्र में राज्यपाल ने सभी डिग्रीधारकों व पदक विजेताओं को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना दी. साथ ही उन्होंने कहा कि युवा ही राष्ट्र की शक्ति हैं और उनके सपनों के पूरा होने से ही देश समृद्ध और विकसित बन सकता है. उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि वे लक्ष्य चुनें, निरंतर मेहनत करें, आत्मविश्वास रखें और समाज की सेवा में अपनी भूमिका निभाएं.
