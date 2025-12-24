ETV Bharat / state

संत जेवियर्स कॉलेज के क्रिसमस मिलन महोत्सव में शामिल हुए राज्यपाल, प्रेम और मानवता का दिया संदेश

रांची: रांची स्थित संत जेवियर्स कॉलेज में आयोजित क्रिसमस मिलन महोत्सव में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने भाग लिया और उपस्थित लोगों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दीं. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि क्रिसमस प्रेम, शांति, भाईचारे और मानवता का संदेश देने वाला पर्व है.

प्रभु यीशु मसीह का संपूर्ण जीवन आपसी प्रेम, क्षमा और सेवा की भावना को अपनाने की प्रेरणा देता है. उन्होंने कहा कि क्रिसमस हमें यह सिखाता है कि सच्ची खुशी दूसरों की सेवा करने और उनके प्रति करुणा रखने में ही निहित है. राज्यपाल ने कहा कि संत जेवियर्स कॉलेज, रांची न केवल झारखंड बल्कि आसपास के राज्यों में भी एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान के रूप में अपनी अलग पहचान रखता है.

क्रिसमस मिलन महोत्सव के दौरान केक काटते राज्यपाल (ETV BHARAT)

उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि यह महाविद्यालय वर्षों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुशासन, नैतिक मूल्यों और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का प्रतीक रहा है. उन्होंने कहा कि यहां से शिक्षा प्राप्त कर चुके विद्यार्थियों ने शिक्षा, प्रशासन, विज्ञान, साहित्य, खेल और सामाजिक सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में देश और विदेश में नाम रोशन किया है.

कॉलेज की गौरवशाली परंपरा का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा कि इसकी प्रतिष्ठा को ऊंचाई तक पहुंचाने में यहां के समर्पित शिक्षाविदों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है. उन्होंने डी. ब्रावर और प्रो. ए. के. सिन्हा जैसे शिक्षाविदों को याद करते हुए कहा कि उनकी सादगी और विद्यार्थियों के प्रति आत्मीयता आज भी लोगों के बीच प्रेरणा का स्रोत है.