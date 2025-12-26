BBMKU के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राज्यपाल संतोष गंगवार, छात्रों से की ये अपील
धनबाद के बीबीएमकेयू के दूसरे दीक्षांत समारोह में राज्यपाल संतोष गंगवार शामिल हुए और छात्रों को डिग्री प्रदान की.
Published : December 26, 2025 at 2:52 PM IST
धनबाद: राज्यपाल संतोष गंगवार बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए. समारोह की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन से हुई. यह कार्यक्रम न्यू टाउन हॉल में हुआ. राज्यपाल ने 164 PhD और गोल्ड मेडलिस्ट छात्र-छात्राओं को उपाधि प्रदान की.
अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि यह दिन छात्रों के जीवन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. उन्होंने विपरीत परिस्थितियों और चुनौतियों के बावजूद अपनी पढ़ाई सफलतापूर्वक पूरी की है. उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह सिर्फ डिग्री लेने का मौका नहीं है, बल्कि जीवन में नई जिम्मेदारियों को स्वीकार करने की एक औपचारिक शुरुआत है.
राज्यपाल ने कहा कि आज का दौर सिर्फ डिग्री हासिल करने तक सीमित नहीं है. खोज, इनोवेशन और रिसर्च के लिए नए अवसरों की लगातार तलाश करने की जरूरत है. इससे छात्रों और देश को एक नई दिशा मिलेगी. शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ व्यक्तिगत उन्नति तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनना चाहिए. छात्रों को हमेशा अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग नैतिकता और ईमानदारी के रास्ते पर करना चाहिए.
उन्होंने छात्रों से समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने और कम से कम एक बच्चे को शिक्षित करने की जिम्मेदारी लेने का आग्रह किया. अगर हर पढ़ा-लिखा युवा, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, एक बच्चे के भविष्य को संवारने का संकल्प ले, तो निरक्षरता, गरीबी और असमानता की जड़ें अपने आप कमजोर हो जाएंगी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में शिक्षा को समावेशी और सामाजिक रूप से प्रासंगिक बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.
मीडिया से बात करते हुए राज्यपाल ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि सभी यूनिवर्सिटी सत्र नियमित हों और प्रक्रियाएं ठीक से हों. खाली पदों को भरने के प्रयास जारी हैं. कुछ जगहों पर वाइस-चांसलर की नियुक्ति की प्रक्रिया में समय लग रहा है, लेकिन यह अगले महीने तक पूरी हो जाएगी. आने वाले समय में यूनिवर्सिटी में समस्याएं कम से कम होंगी.
उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में बच्चों के लिए उच्च शिक्षा के अवसरों की कमी है. कम छात्र एडमिशन ले रहे हैं, और इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं. पास हुए छात्रों ने बताया कि राज्यपाल ने उन्हें उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं और बेहतर भविष्य के लिए टिप्स भी दिए.
