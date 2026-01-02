ETV Bharat / state

देवघर पहुंचे राज्यपाल संतोष गंगवार, बैद्यनाथ मंदिर पहुंचकर की भोलेनाथ की पूजा, लोगों को दी नववर्ष की शुभकामनाएं

देवघर के बैद्यनाथ मंदिर में पूजा करते राज्यपाल संतोष गंगवार. ( फोटो-ईटीवी भारत )

देवघर: झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शुक्रवार की शाम देवघर पहुंचे. देवघर पहुंचने के बाद उन्होंने बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचकर भोलेनाथ की पूजा-अर्चना की. राज्यपाल के आने से पहले जिला प्रशासन की ओर से रूट निर्धारित कर दिया गया था. साथ ही मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे.

राज्यपाल के आने से पहले ही मंदिर के मुख्य प्रबंधक रमेश परिहस्त ने मंदिर के वीआईपी गेट पर राज्यपाल को सम्मानित किया और फिर उसके बाद तीर्थ पुरोहितों ने संकल्प करा कर राज्यपाल को गर्भ गृह में पूजा करायी. राज्यपाल को पूजा करवाने के दौरान थोड़ी देर के लिए आम लोगों के गर्भगृह में प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी. श्रद्धालुओं की भीड़ अनियंत्रित न हो इसे लेकर अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई थी.

देवघर में बयान देते राज्यपाल संतोष गंगवार. (वीडियो-ईटीवी भारत)

पीएम मोदी के नेतृत्व में देश हो रहा मजबूत-राज्यपाल

पूजा करने के बाद राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मीडिया से बातचीत में सर्वप्रथम राज्यवासियों और देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी. इस दौरान उन्होंने उम्मीद जताई कि वर्तमान समय देश के लिए काफी अच्छा रहेगा. उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति करेगा. जैसे अर्थव्यवस्था के मामले में हम दुनिया में चौथे नंबर पर हैं हम और आगे बढ़ने का काम करेंगे. साथ ही झारखंड प्रगति करेगा और देश में अच्छा स्थान पाएगा.