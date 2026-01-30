ETV Bharat / state

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आज, राज्यपाल और सीएम समेत अन्य नेताओं ने किया नमन, 'रघुपति राघव राजा राम' की धुन से गूंजा वातावरण

रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका में श्रद्धांजलि सभा के दौरान राज्यपाल संतोष गंगवार, सीएम हेमंत सोरेन, मंत्री दीपिका पांडेय सिंह और राज्यसभा सांसद महुआ माजी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीःराष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि है. पूरा देश बापू को उनके योगदान के लिए याद कर रहा है. इस मौके पर रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया. तमाम दफ्तरों में बापू की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई. राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत तमाम नेताओं ने बापू का संदेश सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की बात दोहराई.

बापू की पुण्यतिथि पर राज्यपाल का संदेश

राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बापू वाटिका में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि सत्य, अहिंसा और शांति के मार्ग पर चलते हुए महात्मा गांधी ने संपूर्ण विश्व को मानवता और करुणा का संदेश दिया था. उनके विचार और आदर्श सदैव सभी को प्रेरित करते रहेंगे. राज्यपाल ने लोकभवन में भी बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान के लिए उन्होंने केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया.

रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका में श्रद्धांजलि सभा के दौरान संदेश देते राज्यपाल संतोष गंगवार. (वीडियो-ईटीवी भारत)

बापू की पुण्यतिथि पर सीएम का संदेश

वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संदेश में कहा कि बापू का सत्य, अहिंसा और न्याय का मार्ग हमारे लोकतंत्र और सामाजिक जीवन की आधारशिला है. उनका जीवन हमें मानवता, करुणा और नैतिक साहस के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है. इस मौके पर माननीयों ने बापू वाटिका में बापू को प्रिय ' रघुपति राघव राजा राम और वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड परायी जाणे रे' गीत सुना. इस दौरान मंत्री दीपिका पांडेय सिंह और राज्यसभा सांसद महुआ माजी मौजूद थीं. श्रद्धांजलि सभा के बाद राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री दीपिका पांडेय सिंह और सांसद महुआ माजी ने तस्वीरें खिंचवाई.