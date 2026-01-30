ETV Bharat / state

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आज, राज्यपाल और सीएम समेत अन्य नेताओं ने किया नमन, 'रघुपति राघव राजा राम' की धुन से गूंजा वातावरण

रांची में बापू की पुण्यतिथि शहीद दिवस के रूप में मनाई गई. इस मौके पर राज्यपाल, सीएम समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की.

रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका में श्रद्धांजलि सभा के दौरान राज्यपाल संतोष गंगवार, सीएम हेमंत सोरेन, मंत्री दीपिका पांडेय सिंह और राज्यसभा सांसद महुआ माजी. (फोटो-ईटीवी भारत)
January 30, 2026

रांचीःराष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि है. पूरा देश बापू को उनके योगदान के लिए याद कर रहा है. इस मौके पर रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया. तमाम दफ्तरों में बापू की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई. राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत तमाम नेताओं ने बापू का संदेश सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की बात दोहराई.

बापू की पुण्यतिथि पर राज्यपाल का संदेश

राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बापू वाटिका में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि सत्य, अहिंसा और शांति के मार्ग पर चलते हुए महात्मा गांधी ने संपूर्ण विश्व को मानवता और करुणा का संदेश दिया था. उनके विचार और आदर्श सदैव सभी को प्रेरित करते रहेंगे. राज्यपाल ने लोकभवन में भी बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान के लिए उन्होंने केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया.

रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका में श्रद्धांजलि सभा के दौरान संदेश देते राज्यपाल संतोष गंगवार. (वीडियो-ईटीवी भारत)

बापू की पुण्यतिथि पर सीएम का संदेश

वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संदेश में कहा कि बापू का सत्य, अहिंसा और न्याय का मार्ग हमारे लोकतंत्र और सामाजिक जीवन की आधारशिला है. उनका जीवन हमें मानवता, करुणा और नैतिक साहस के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है. इस मौके पर माननीयों ने बापू वाटिका में बापू को प्रिय ' रघुपति राघव राजा राम और वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड परायी जाणे रे' गीत सुना. इस दौरान मंत्री दीपिका पांडेय सिंह और राज्यसभा सांसद महुआ माजी मौजूद थीं. श्रद्धांजलि सभा के बाद राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री दीपिका पांडेय सिंह और सांसद महुआ माजी ने तस्वीरें खिंचवाई.

Mahatma Gandhi death anniversary
महात्मा गांधी का प्रिय भजन सुनते राज्यपाल संतोष गंगवार, सीएम हेमंत सोरेन, मंत्री दीपिका पांडेय सिंह और राज्यसभा सांसद महुआ माजी. (फोटो-ईटीवी भारत)

प्रदेश कांग्रेस और भाजपा नेताओं ने बापू को किया नमन

वहीं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बापू को उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हुए नमन किया है. प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बापू को नमन करते हुए कहा कि वे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे. झारखंड भाजपा की ओर से कहा गया है कि बापू ने स्वच्छता को संस्कार बताया और पीएम मोदी ने उसे देशव्यापी जन आंदोलन बना दिया. बापू ने खादी को स्वावलंबन की पहचान बताया और पीएम मोदी ने खादी को भारत की पहचान बनाकर दुनिया के मंच तक पहुंचा दिया. बापू के सपनों को संकल्प की जरूरत थी और पीएम मोदी ने वह संकल्प लिया, सपनों को संजोया और उन्हें हकीकत में बदल दिया.

Mahatma Gandhi death anniversary
रघुपति राघव राजा राम भजन की प्रस्तुति देते कलाकार. (फोटो-ईटीवी भारत)

