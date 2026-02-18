ETV Bharat / state

विकास, निवेश और सुशासन का रोडमैप, राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र शुरू, दावोस-लंदन से 1.27 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव

विधानसभा में राज्यपाल संतोष गंगवार ( Etv Bharat )