ETV Bharat / state

आजीवन नया सीखते रहना, मानवता के कल्याण के लिए कार्य करना ही विद्यार्थी का सच्चा कर्तव्य: राज्यपाल

राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि अपनी डिग्री और ज्ञान का उपयोग समाज और राष्ट्र निर्माण में करें.

Governor handing over the degree
डिग्री सौंपते राज्यपाल (ETV Bharat Udaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 21, 2025 at 4:23 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

उदयपुर: मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के 33वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि दीक्षांत शिक्षा की समाप्ति नहीं, बल्कि जीवन की नई शुरुआत है. जहां से विद्यार्थी अपने अर्जित ज्ञान को समाज और देश के हित में प्रयोग करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं. उन्होंने रविवार को आरएनटी मेडिकल कॉलेज सभागार में आयोजित दीक्षांत समारोह में शैक्षणिक सत्र 2024 के अंतर्गत विभिन्न संकायों के 91 मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक एवं प्रायोजित स्मृति पुरस्कार एवं 255 शोधार्थियों को पीएचडी प्रदान की.

'समाज और राष्ट्र के निर्माण में करें ज्ञान का प्रयोग': राज्यपाल ने तैत्तिरीय उपनिषद् का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें आचार्य द्वारा दी जाने वाली अंतिम शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है. उपनिषद् के अनुसार विद्यार्थी को सदा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और धर्म का आचरण करना चाहिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि यहां धर्म का अर्थ कर्तव्य का पालन है. उनका कहना था कि आजीवन कुछ नया सीखते रहना और मानवता के कल्याण के लिए कार्य करना ही विद्यार्थी का सच्चा कर्तव्य है. उन्होंने प्राचीन गुरु–शिष्य परंपरा का स्मरण करते हुए कहा कि पहले शिक्षा केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं थी, बल्कि गुरु, शिष्य के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देते थे. आज का दीक्षांत समारोह उसी परंपरा का आधुनिक स्वरूप है. राज्यपाल ने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे अपनी डिग्री और ज्ञान का उपयोग केवल व्यक्तिगत उन्नति के लिए नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के निर्माण में करें.

Governor addressing the students
छात्रों को संबोधित करते राज्यपाल (ETV Bharat Udaipur)

पढ़ें: सिटी पैलेस उदयपुर में 'प्रेमार्पण' प्रदर्शनी का शुभारंभ, राज्यपाल बोलीं-शिक्षा जीवन का सबसे मजबूत आधार

'उच्च शिक्षा केवल नौकरी के लिए नहीं': मेवाड़ की ऐतिहासिकता के साथ सांगा और मीरा का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा हमारा अपना समृद्ध इतिहास है फिर भी हम बरसों तक मुगलों का इतिहास पढ़ाते रहे, यह परिपाटी बदलनी चाहिए. अपने संबोधन में उन्होंने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि नैक से 'ए' ग्रेड और एनआईआरएफ रैंकिंग में स्थान मिलना संस्थान की गुणवत्ता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है. राज्यपाल ने कहा कि उच्च शिक्षा का उद्देश्य केवल अच्छी नौकरी पाना नहीं है, बल्कि नैतिकता, चरित्र, अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास भी है. उन्होंने युवाओं को स्टार्टअप, नवाचार और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया.

पढ़ें: विश्व दिव्यांगता दिवस: स्कूलों में विशेष शिक्षक की मांग, राज्यपाल बोले- 'दिव्यांग बच्चे दया नहीं, समर्थन के हकदार'

खाली पदों पर हो नियुक्ति-कटारिया: कार्यक्रम में दीक्षांत भाषण पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि आज स्वर्ण पदक व डिग्री प्राप्त करने में वे संख्यात्मक तौर पर अव्वल रही हैं. उन्होंने कहा कि पढ़ने के बाद सब पैकेज के पीछे भाग रहे हैं. लेकिन पैकेज से कोई बड़ा नहीं होता. बल्कि नम्रता और सद्व्यवहार से बड़ा होता है. उन्होंने कहा कि गुरु का पद सबसे ऊंचा होता है क्योकि वह बच्चे का चरित्र गढ़ता है. कटारिया ने उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा से कहा कि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के ढेरों पद खाली पड़े हुए हैं. उन पर नियुक्ति का प्रयास भी किए जाने चाहिए. क्योंकि गेस्ट फैकल्टी के जरिए विश्विद्यालय नहीं चलते और खाली पदों से ना विश्वविद्यालयों का भला होता है, ना बच्चो का भला होता है.

Punjab Governor Gulab Chand Kataria
पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया (ETV Bharat Udaipur)

पढ़ें: SIR को लेकर बोले पंजाब के राज्यपाल कटारिया, 'जो अपने देश से प्यार करता है, वे इसे स्वीकार करेगा'

उच्च शिक्षा में बढ़ा नामांकन: उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा के विस्तार और गुणवत्ता सुधार के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने बताया कि प्रदेश में नए महाविद्यालयों की स्थापना, संरचनागत विकास तथा शिक्षकों की नियुक्ति की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है, जिससे उच्च शिक्षा में सकल नामांकन बढ़ा है, विशेषकर बालिकाओं की भागीदारी उल्लेखनीय रही है. उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी और ई-लर्निंग के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थी भी विशेषज्ञों के ज्ञान से लाभान्वित हो रहे हैं. उन्होंने मूल्यपरक शिक्षा, चरित्र निर्माण और सामाजिक समरसता पर बल देते हुए विद्यार्थियों से अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए करने का आह्वान किया.

'नौकरी पाने' के बजाय 'रोजगार देने की क्षमता': समारोह में विशिष्ट अतिथि एवं राज्य मंत्री प्रो मंजू बाघमार ने कहा कि दीक्षांत सीखने की प्रक्रिया का अंत नहीं, बल्कि जीवन के नए चरण की शुरुआत है. उन्होंने विद्यार्थियों से निरंतर सीखते रहने, अनुशासन और परिश्रम को जीवन का आधार बनाने का आह्वान किया. प्रो बाघमार ने नई शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि यह बहुविषयक शिक्षा, कौशल विकास, रचनात्मकता और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देती है तथा 'नौकरी पाने' के बजाय 'रोजगार देने की क्षमता' विकसित करने पर बल देती है. उन्होंने विद्यार्थियों से अपने ज्ञान और उपाधियों का उपयोग देश और समाज की प्रगति के लिए करने की अपील की.

255 शोधार्थियों को पीएचडी उपाधि: समारोह में इस वर्ष कुल 255 शोधार्थियों को विद्या-वाचस्पति (पीएच.डी.) की उपाधि प्रदान की गई. पीएचडी उपाधि प्राप्त करने वालों में 111 छात्र एवं 144 छात्राएं शामिल हैं. विज्ञान संकाय से कुल 50 शोधार्थियों को पीएचडी उपाधि प्रदान की गई, जिनमें 23 छात्र एवं 27 छात्राएं शामिल हैं. वाणिज्य संकाय में भी कुल 50 शोधार्थी हैं, जिनमें 16 छात्र एवं 34 छात्राएं शामिल हैं. सामाजिक विज्ञान संकाय में सर्वाधिक 57 शोधार्थी हैं, जिनमें 29 छात्र एवं 28 छात्राएओं ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की. मानविकी संकाय से कुल 37 शोधार्थी शामिल हैं, जिनमें 16 छात्र एवं 21 छात्राएं हैं. प्रबंध अध्ययन संकाय में कुल 6 शोधार्थी, जिनमें 2 छात्र एवं 4 छात्राएं शामिल हैं. शिक्षा संकाय से कुल 32 शोधार्थी, जिनमें 13 छात्र एवं 19 छात्राएं, पृथ्वी विज्ञान संकाय में कुल 8 शोधार्थी हैं, जिनमें 4 छात्र एवं 4 छात्राएं तथा विधि संकाय से कुल 15 शोधार्थी, जिनमें 8 छात्र एवं 7 छात्राएं, पीएचडी उपाधि दी गई.

TAGGED:

GOVERNOR ON AIM OF EDUCATION
HARIBHAU BAGDE ON HIGHER EDUCATION
255 RESEARCHERS AWARDED PHD DEGREES
KATARIA URGE TO FILL VACANT POSTS
MLSU CONVOCATION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.