टैक्स सिस्टम को आसान बनाने की जरूरत, सीए नागरिकों को कर भुगतान के लिए करें प्रेरित- राज्यपाल
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने राष्ट्रीय सीए छात्र सम्मेलन को संबोधित किया है. उन्होंने सीए विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 7, 2026 at 10:27 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दो दिवसीय राष्ट्रीय सीए छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया. इस सम्मेलन को राज्यपाल रमेन डेका ने संबोधित किया है. उन्होंने कहा कि सीए केवल वित्तीय सलाहकार नहीं, व्यवसायों के भरोसेमंद मार्गदर्शक भी हैं.किसी भी व्यवसाय की सफलता में लेखांकन की भूमिका रीढ़ की हड्डी की तरह होती है और बदलते समय के साथ इसकी जिम्मेदारियां पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है. सम्मेलन का आयोजन भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) की रायपुर शाखा और सेंट्रल इंडिया चार्टर्ड एकाउंटेंट्स स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने मिलकर किया.
टैक्स सिस्टम को आसान बनाने की जरूरत
राज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि देश के विकास के लिए अच्छा प्रशासन, कर और राजस्व अहम है. उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से अपील की कि वे पात्र नागरिकों को कर भुगतान के लिए प्रेरित करें. उन्होंने कहा कि अधिकांश लोग कर चुकाना चाहते हैं, लेकिन कई बार जटिल प्रक्रियाएं उनके सामने मुश्किल हालात पैदा कर देती है. विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कर प्रणाली को अधिक सरल और सुगम बनाया जाना चाहिए. भारत में रोजगार सृजन का सबसे बड़ा आधार छोटे व्यवसाय और उद्यमी हैं. इसलिए व्यापार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना समय की आवश्यकता है. लघु और मध्यम उद्योग देश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं.
सीए पेशे की सबसे बड़ी ताकत विश्वास और गोपनीयता है. ग्राहक का भरोसा केवल पेशेवर की कार्यशैली, ईमानदारी और नैतिक मूल्यों पर निर्भर करता है. यही विश्वास एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है. सीए बनने के बाद उनके सामने अनेक अवसर होंगे. इसलिए उन्हें पूरे उत्साह और समर्पण के साथ अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए. साथ ही जीवन में कम से कम एक ऐसा कार्य अवश्य करना चाहिए, जो किसी व्यक्तिगत लाभ या लेन-देन से जुड़ा न हो, बल्कि समाज के हित में हो- रमेन डेका, राज्यपाल, छत्तीसगढ़
एआई मानव दिमाग की जगह नहीं ले सकता
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के बढ़ते प्रभाव का राज्यपाल रमेन डेका ने उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि एआई तकनीक का उपयोग सकारात्मक और रचनात्मक उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि एआई मानव मस्तिष्क की जगह नहीं ले सकता, बल्कि उसे बेहतर बनाने और कार्यों को और अच्छा बनाने का माध्यम बन सकता है. राज्यपाल ने मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग पर चिंता जाहिर. उन्होंने दूसरे देशों का हवाला दिया जहां 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मोबाइल को लेकर प्रतिबंध है.