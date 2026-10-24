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नकली दवा देश के लिए गंभीर खतरा, ग्रामीणों तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाना देश की चुनौती : राज्यपाल रामेन डेका

नकली दवा देश के लिए गंभीर खतरा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर : शनिवार को रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में एसोसिएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल टीचर्स ऑफ इंडिया यानी एपीटीआई के 28वें राष्ट्रीय अधिवेशन एपिकॉन-2026 में राज्यपाल रामेन डेका शामिल हुए. अधिवेशन का विषय ‘फार्मा शिक्षक आत्मनिर्भर भारत के लिए फार्मासिस्ट तैयार करने का संकल्प’ था. राज्यपाल रामेन डेका ने कहा कि सस्ता इलाज, किफायती दवाएं और ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना देश की प्रमुख चुनौतियां हैं.









सबको साथ मिलकर करना होगा काम -रामेन डेका

राज्यपाल रामेन डेका ने कहा कि चिकित्सकों, फार्मासिस्टों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को मिलकर काम करना होगा. स्वास्थ्य और शिक्षा को केवल कारोबार नहीं, बल्कि समाजसेवा का माध्यम बनाया जाना चाहिए. उन्होंने नकली दवाओं पर रोक लगाने, भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों पर वैज्ञानिक शोध करने और छत्तीसगढ़ की वनौषधियों के पारंपरिक ज्ञान को सामने लाने पर जोर दिया.