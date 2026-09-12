डिजिटल एडिक्शन सबसे ज्यादा खतरनाक, एआई बहुत जरूरी लेकिन मानव हित में हो उपयोग : राज्यपाल रमन डेका
राज्यपाल रामेन डेका ने डिजिटल एडिक्शन को दुनिया के लिए खतरा माना है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 12, 2026 at 7:18 PM IST
रायपुर : राज्यपाल रमेन डेका ने डिजिटल एडिक्शन को दुनिया का सबसे खतरनाक एडिक्शन बताया है. रामेन डेका के मुताबिक जिस तरह से यह मानव जीवन को प्रभावित कर रहा है वह बहुत खतरनाक है. आधुनिकता के और विकास के लिए तकनीक बहुत जरुरी है लेकिन उसका उपयोग मानव हित के लिए ही होना चाहिए. आज एआई का जमाना है. विकास के लिए एआई की सार्थक उपयोगिता भी जरुरी है लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग उतना ही हो जिससे मानव जीवन और उसका समाज प्रभावित न हो.
दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राज्यपाल
राज्यपाल रमन डेका आईसीएफएआई विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. समारोह में वर्ष 2025 एवं वर्ष 2026 शैक्षणिक सत्र के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप इंटरनेट युग के विद्यार्थी हैं. जबकि हम उस दौर के विद्यार्थी हैं, जब शिक्षा चाक ,पेंसिल पुस्तकों और गुरुओं के माध्यम से प्राप्त करते थे.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज बहुत जरूरी है, लेकिन इसका उपयोग उतना ही होना चाहिए, जितना मानव समाज के हित में आवश्यक है. आज डिजिटल एडिक्शन किसी भी अन्य एडिक्शन से अधिक खतरनाक हो गया है. विद्यार्थियों को तकनीक का सदुपयोग करते हुए इसके दुष्प्रभावों से बचना चाहिए. न्यूक्लियर एनर्जी, क्लाइमेट चेंज और माइक्रो प्लास्टिक आज दुनिया के सामने बड़ी चुनौतियां हैं.21वीं सदी में विकास के साथ उसके दूसरे पहलुओं पर भी ध्यान देना होगा और सतत विकास को प्राथमिकता देनी होगी- रामेन डेका,राज्यपाल
भगवत गीता का दिया उदाहरण
राज्यपाल ने विद्यार्थियों को भगवत गीता के कर्मयोग का संदेश देते हुए कहा कि कर्म ही जीवन है. हमें इस बात की चिंता किए बिना कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अपने कर्म, पढ़ाई और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए.उन्होंने कहा कि आपका ज्ञान कोई आपसे नहीं छीन सकता.अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें और सही रास्ते पर आगे बढ़ें. उन्होने कहा कि विद्यार्थियों ने ज्ञान और डिग्री इसलिए हासिल की है कि उसका उपयोग मानव समाज के हित में हो. विज्ञान, तकनीक और इनोवेशन का उद्देश्य मानव जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए.
विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने की सलाह
राज्यपाल रामेन डेका ने कहा कि अब छत्तीसगढ़ को एजुकेशन हब के रूप में विकसित करने की दिशा में भी प्रयास करने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में समाज के प्रत्येक वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण है.विद्यार्थियों को अपने जीवन का रोडमैप तैयार कर योजनाबद्ध ढंग से सफलता की ओर आगे बढ़ना चाहिए. उन्होंने विद्यार्थियों से नशे से दूर रहने, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हुए राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की बात कही है.
जांजगीर-चांपा में हसदेव नदी पिकनिक स्पॉट में हाथ धोने के दौरान हादसा, डूबे 3 छात्रों में एक का शव मिला, दुर्ग में भी कबड्डी खिलाड़ी नहर में डूबा
देश का पहला पेस्ट फिल प्रोजेक्ट सिंघाली कोयला खदान, 84 लाख टन कोयले का भंडार, 25 साल तक कोयला उत्पादन करने की योजना
कबीरधाम पुलिस का क्राइम के खिलाफ एक्शन, हत्या और लूट के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी