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बेमेतरा में पौधारोपण कर राज्यपाल ने ली समीक्षा बैठक, अधिकारियों से कहा- मानवीय संवेदना को दें विशेष जगह

राज्यपाल ने शासकीय योजनाओं के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए, विहान समूह की महिलाओं से भी की बातचीत

Governor Ramen Deka Bemetara
बेमेतरा में पौधारोपण कर राज्यपाल ने ली समीक्षा बैठक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 17, 2026 at 8:48 PM IST

3 Min Read
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बेमेतरा: छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका रविवार को बेमेतरा जिला के दौरे पर रहे. यहां स्थानीय सर्किट हाउस परिसर में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पौधरोपण किया और दूसरों को भी पौधे लगाने की अपील की. कलेक्ट्रेट में राज्यपाल ने बैठक लेकर कई योजनाओं की समीक्षा की. इस दौरान मंत्री दयाल दास बघेल, विधायकों समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे.

Governor Ramen Deka Bemetara
सभी से पौधे लगाने किया जागरूक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सभी से पौधे लगाने किया जागरूक

पौधरोपण के पश्चात राज्यपाल डेका ने उपस्थित अधिकारियों और आमजनों को संबोधित करते हुए कहा कि पेड़-पौधे हमारे जीवन का आधार हैं. तेजी से बदलते मौसम चक्र और वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने के लिए हर नागरिक को अपने जीवन में पौधे अवश्य लगाने चाहिए. उन्होंने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान की सराहना करते हुए कहा कि अपनी माता जी के सम्मान में लगाया गया यह पौधा न केवल पर्यावरण को समृद्ध करेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जीवनदायी साबित होगा. राज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जिले में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की दिशा में सघन वृक्षारोपण अभियान चलाएं. साथ ही उसकी देखभाल भी करें.

Governor Ramen Deka Bemetara
सर्किट हाउस परिसर में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पौधरोपण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विहान समूह की महिलाओं से की बातचीत

प्रदेश के राज्यपाल रमेन डेका ने महिला स्व-सहायता समूहों की सदस्यों से भी मुलाकात की. विहान मिशन के तहत संचालित आजीविका गतिविधियों की जानकारी ली. राज्यपाल ने महिलाओं के आत्मविश्वास, परिश्रम और आत्मनिर्भरता की सराहना करते हुए उन्हें ग्रामीण विकास एवं सामाजिक परिवर्तन की सशक्त प्रेरणा बताया

Governor Ramen Deka Bemetara
विहान समूह की महिलाओं से भी की बातचीत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्थानीय उत्पादों की ली जानकारी

भेंट कार्यक्रम के दौरान महिला समूहों की दीदियों ने राज्यपाल को कई स्थानीय उत्पादों, जैविक खेती, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प एवं लघु उद्योग गतिविधियों की जानकारी दी. महिलाओं ने बताया कि “विहान” योजना से जुड़ने के बाद उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है. वे अब आत्मनिर्भर होकर परिवार की आय में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं.

महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्त होना केवल परिवार ही नहीं, बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है.- रमेन डेका, राज्यपाल

महिला समूहों की सफलता की कहानियों को सुनकर राज्यपाल रमेन डेका ने खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं आज स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार कर रही हैं.

योजनाओं के लिए चलाएं जागरूकता अभियान- राज्यपाल

राज्यपाल ने समीक्षा बैठक के दौरान स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति जानकारी के अभाव या प्रशासनिक कठिनाई के कारण लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए. राज्यपाल डेका ने कहा कि कई बार ग्रामीण और दूरस्थ अंचलों में लोगों को योजनाओं की सही जानकारी नहीं होती. इसके लिए स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जाएं. जिससे ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ मिल सकें.

'मानवीय संवेदना को दें विशेष जगह'

बैठक के समापन पर राज्यपाल ने कहा कि सभी अधिकारी शिद्दत के साथ मानवीय संवेदना को अपने जीवन में विशेष जगह दें. समाज में वंचित और जरूरतमंद लोगों की सेवा करें. सीनियर सिटीजन के साथ समय बिताए और उनका ख्याल रखें. जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा अध्ययन में सहयोग करें.

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