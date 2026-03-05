ETV Bharat / state

बिलासपुर में बैगा-बिरहोर समाज से राज्यपाल रमेन डेका ने की मुलाकात, आर्चरी खिलाड़ियों को 5-5 हजार रुपये का ऐलान

बिलासपुर में बैगा-बिरहोर समाज से राज्यपाल रमेन डेका ने की मुलाकात ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

राज्यपाल ने आर्चरी के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए प्रत्येक खिलाड़ी को 5-5 हजार रुपये देने की घोषणा की. उन्होंने खिलाड़ियों को लोकभवन रायपुर आने का निमंत्रण भी दिया और कलेक्टर को उनके आवागमन सहित जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.

बिलासपुर: जिले के दौरे के दौरान राज्यपाल रमेन डेका कोटा विकासखंड के शिवतराई गांव पहुंचे. यहां उन्होंने बैगा और बिरहोर जनजाति के लोगों से मुलाकात कर उनकी जीवनशैली, पारंपरिक संस्कृति और शासन की योजनाओं से मिलने वाले लाभ के बारे में जानकारी ली.इसके बाद राज्यपाल रतनपुर पहुंचे और मां महामाया मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना और आरती की. उन्होंने मां महामाया से छत्तीसगढ़ की सुख-समृद्धि, खुशहाली और प्रदेशवासियों के कल्याण की कामना की.

स्वसहायता समूह की महिलाओं से की चर्चा

राज्यपाल ने करका की लखपति दीदी प्रमिला बैगा से बातचीत की. उन्होंने बताया कि वे गोंदा स्वसहायता समूह से जुड़ी हैं. वहीं समूह की सदस्य रश्मि मरावी ने बताया कि समूह सिलाई का काम, अचार-पापड़ बनाना और अन्य आजीविका गतिविधियां कर रहा है. बैगा महिलाएं बांस से कई उपयोगी उत्पाद भी बना रही हैं.

योजनाओं के लाभ की ली जानकारी

राज्यपाल ने आयुष्मान कार्ड, महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन और पीएम जनमन योजना सहित अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली. औरापानी की मंगली ने बताया कि उन्हें आवास योजना का लाभ मिला है. वहीं शिवतराई की ममता खुसरो ने बताया कि उन्हें आयुष्मान कार्ड और महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है. आयुष्मान कार्ड के जरिए उनका अल्सर का ऑपरेशन भी हुआ है.

बैगा और बिरहोर समाज की समृद्ध संस्कृति और परंपराएं उनकी पहचान हैं. अपनी परंपराओं को सहेजकर रखें और उन्हें विलुप्त न होने दें.- रमेन डेका, राज्यपाल

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सुविधाओं पर जोर

बांस के उत्पाद और पारंपरिक गहने बनाना सिखाने के लिए प्रशिक्षक की व्यवस्था करने की बात भी कही. राज्यपाल ने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने पर जोर दिया. सरपंच ने बताया कि यहां पीएम जनमन योजना के तहत 265 आवास स्वीकृत हुए हैं.

जिले में पीवीटीजी समुदाय के लिए योजनाएं

कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि जिले में पीवीटीजी समुदाय के करीब 6400 लोग 54 बसाहटों में रहते हैं. पीएम जनमन योजना के तहत लगभग 900 आवास स्वीकृत किए गए हैं और 21 सड़कों का निर्माण हुआ है. टाटीधार में बहुउद्देशीय केंद्र भी बनाया गया है. पीवीटीजी बसाहटों में 3 मोबाइल मेडिकल यूनिट के जरिए स्वास्थ्य जांच और दवाइयां मुफ्त दी जा रही हैं. राज्यपाल ने निर्देश दिया कि पात्र लोगों तक योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जाए और नियमित मेडिकल कैंप लगाए जाएं.

होली की दी शुभकामनाएं

राज्यपाल ने बैगा समाज के लोगों को होली पर्व की शुभकामनाएं दीं और उन्हें उपहार भी दिए. इस दौरान बैगा समाज के प्रमुख लुमन सिंह बैगा ने पलाश के फूलों की माला पहनाकर राज्यपाल का स्वागत किया, जबकि बैगा महिलाओं ने खुमरी पहनाकर पारंपरिक स्वागत किया.