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नौकरी के अलावा उद्यमी बनें युवा, नवाचार से सफल स्टार्टअप को मिलेगी गति- रमेन डेका

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर ( ETV BHARAT )

रायपुर: सोमवार को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर रायपुर में यूथ इनोवेशन एवं एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव 2026 शुरू हुआ. राज्यपाल रमेन डेका ने इसका शुभारंभ किया. यह आयोजन 28 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगा. इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय में स्थापित सुभाषचंद्र बोस बायोटेक्नोलॉजी इन्क्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण भी किया. राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि युवाओ को सिर्फ नौकरी पाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए बल्कि अपने विचारों को उद्यम में बदलने का साहस भी रखना चाहिए. एक अच्छा विचार सही मार्गदर्शन और उपयुक्त तकनीक के साथ आगे बढ़े तो वही नवाचार सफल स्टार्टअप का रूप ले सकता है. आगे चलकर अनेक लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बन सकता है