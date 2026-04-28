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राज्यपाल रमेन डेका ने सुशासन, जल संरक्षण पर दिया जोर, प्लेसमेंट कैंप में चयनित छात्रों को बांटा नियुक्ति पत्र

राज्यपाल रमेन डेका ने दुर्ग में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली.इसके बाद प्राइवेट कॉलेज के प्लेसमेंट कैंप में चयनित छात्रों को नियुक्ति पत्र बांटा.

Governor Ramen Deka Durg
दुर्ग दौरे पर रमेन डेका (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 28, 2026 at 8:46 PM IST

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दुर्ग :छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने पीडब्ल्यूडी में प्रशासनिक अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली. इसके बाद रूंगटा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आयोजित प्लेसमेंटनामा कार्यक्रम में शामिल होकर चयनित युवाओं को ऑफर लेटर सौंपे. दोनों कार्यक्रमों के जरिए उन्होंने विकास, सुशासन और रोजगार को लेकर स्पष्ट संदेश दिया.

एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण

आपको बता दें कि अपने पहले कार्यक्रम में राज्यपाल ने पीडब्ल्यूडी सभाकक्ष में जिले के ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली. इस दौरान उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण भी किया. बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे योजनाओं के हितग्राहियों से सीधे संवाद कर वास्तविक स्थिति का फीडबैक लें और यह सुनिश्चित करें कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे.

राज्यपाल रमेन डेका का दुर्ग दौरा (ETV BHARAT)

जल संरक्षण पर भी दिया जोर

राज्यपाल ने जल संरक्षण को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए प्री-मानसून और पोस्ट-मानसून में भूजल स्तर का नियमित मापन करने के निर्देश दिए, ताकि जल संवर्धन के प्रयासों का सही आकलन हो सके. साथ ही उन्होंने बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, जैविक खेती को बढ़ावा और हाइड्रोपोनिक्स जैसी आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया. शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने स्कूलों में शौचालयों की स्थिति सुधारने, ड्रॉपआउट छात्रों को वापस जोड़ने और प्रेरणादायक पूर्व छात्रों को सम्मानित करने की बात कही.

Governor Ramen Deka Durg visit
प्राइवेट कॉलेज के प्लेसमेंट कैंप में चयनित छात्रों को नियुक्ति पत्र (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रुंगटा कॉलेज में बांटा नियुक्ति पत्र

दूसरे कार्यक्रम में राज्यपाल रूंगटा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां प्लेसमेंटनामा के तहत 10 हजार 842 युवाओं में से 1702 का चयन हुआ. 103 कंपनियों की भागीदारी वाले इस रोजगार मेले में 4 लाख से 17 लाख रुपए तक के पैकेज पर नौकरी के अवसर मिले. सच हुए सपने कार्यक्रम में राज्यपाल ने चयनित छात्रों को नियुक्ति पत्र सौंपकर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. इस दौरे में राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक मजबूती, पर्यावरण संरक्षण और रोजगार सृजन के समन्वय से ही प्रदेश की प्रगति संभव है.

Governor Ramen Deka Durg
एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

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