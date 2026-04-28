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राज्यपाल रमेन डेका ने सुशासन, जल संरक्षण पर दिया जोर, प्लेसमेंट कैंप में चयनित छात्रों को बांटा नियुक्ति पत्र

दुर्ग दौरे पर रमेन डेका ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )