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औली में सैनिक सम्मेलन, राज्यपाल गुरमीत सिंह ने की शिरकत, जवानों को किया संबोधित

राज्यपाल ने आईटीबीपी के माउंटेनियरिंग एवं स्कीइंग इंस्टिट्यूट (M&SI), औली की उपलब्धियों की भी प्रशंसा की.

AULI MILITARY CONFERENCE
औली में राज्यपाल गुरमीत सिंह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 9, 2026 at 7:11 PM IST

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देहरादून: राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) ने आज औली, चमोली में आयोजित सैनिक सम्मेलन में प्रतिभाग किया. इस दौरान राज्यपाल ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले जवानों को सम्मानित किया.

सैनिक सम्मेलन में राज्यपाल ने भारतीय सेना की 7वीं बटालियन असम रेजिमेंट “औली बटालियन” तथा आईटीबीपी के माउंटेनियरिंग एवं स्कीइंग इंस्टिट्यूट (M&SI) के जवानों को संबोधित किया. राज्यपाल ने कहा कि भारतीय सेना एवं आईटीबीपी के जवान प्रतिकूल परिस्थितियों में भी राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा हेतु पूर्ण समर्पण के साथ कार्य कर रहे हैं, जिस पर पूरे देश को गर्व है.

राज्यपाल ने 7वीं बटालियन असम रेजिमेंट के गौरवशाली इतिहास का उल्लेख करते हुए 'ऑपरेशन पवन' सहित विभिन्न अभियानों में जवानों द्वारा प्रदर्शित वीरता को स्मरण किया. उन्होंने कहा कि वर्तमान में माणा सब सेक्टर में “ऑपरेशन स्नो लेपर्ड” के अंतर्गत सीमा सुरक्षा का दायित्व निभा रहे जवान कठिन हिमालयी परिस्थितियों में अदम्य साहस और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि सेना और सुरक्षा बल केवल सीमाओं के प्रहरी ही नहीं, बल्कि मानवता की सेवा के भी उत्कृष्ट उदाहरण हैं.

राज्यपाल ने आईटीबीपी के माउंटेनियरिंग एवं स्कीइंग इंस्टिट्यूट (M&SI), औली की उपलब्धियों की भी प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि वर्ष 1976 में स्थापित यह संस्थान पर्वतारोहण, स्कीइंग, राफ्टिंग एवं पर्वतीय युद्ध कौशल के क्षेत्र में देश को उत्कृष्ट प्रशिक्षित मानव संसाधन प्रदान कर रहा है. उन्होंने कहा आईटीबीपी के जवानों द्वारा विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट सहित अनेक कठिन पर्वत चोटियों पर सफल आरोहण, भारत के साहस और सामर्थ्य का प्रतीक है.

राज्यपाल ने कहा यह संस्थान उत्तराखण्ड के युवाओं के लिए भी प्रेरणा और अवसरों का केंद्र बन रहा है. कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से स्थानीय युवाओं को राफ्टिंग एवं पर्वतीय प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार से जोड़ने का कार्य सराहनीय है. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भविष्य में यह संस्थान युवाओं के लिए और अधिक अवसर एवं प्रेरणा का माध्यम बनेगा.

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