ETV Bharat / state

गोरखपुर की 109 साल पुरानी रामलीला; तेलंगाना के राज्यपाल करेंगे उद्घाटन, जानें शेड्यूल

गोरखपुर की 109 साल पुरानी रामलीला. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: आर्य नगर श्रीरामलीला समिति द्वारा पिछले 108 वर्ष से आयोजित हो रही रामलीला की 109वीं वर्षगांठ पर उद्घाटन करने तेलंगाना के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला पहुंच रहे हैं. उनके द्वारा दीप प्रज्जवलन के साथ रामलीला की भव्य शुरुआत होगी. मथुरा से आए श्रीराम शर्मा निमाई जी और राधा विनोद लीला संस्थान द्वारा रामलीला मंचन किया जाएगा.

10 अक्टूबर 2026 से प्रारंभ होने वाली यह रामलीला 23 अक्टूबर को समाप्त होगी. इस रामलीला का खास आकर्षण विजया दशमी के दिन गोरखनाथ मंदिर से निकलने वाला भव्य जुलूस होता है. इसकी अगुवाई गोरक्षपीठाधीश्वर के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं. वह इस रामलीला मैदान पर पहुंचने के साथ भगवान राम की भूमिका निभाने वाले कलाकार का तिलक करते हैं और लोगों को संबोधित भी करते हैं.