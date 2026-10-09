गोरखपुर की 109 साल पुरानी रामलीला; तेलंगाना के राज्यपाल करेंगे उद्घाटन, जानें शेड्यूल
आर्य नगर श्रीरामलीला समिति द्वारा 10 अक्टूबर 2026 से प्रारंभ होने वाली यह रामलीला 23 अक्टूबर को समाप्त होगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 12:19 PM IST
गोरखपुर: आर्य नगर श्रीरामलीला समिति द्वारा पिछले 108 वर्ष से आयोजित हो रही रामलीला की 109वीं वर्षगांठ पर उद्घाटन करने तेलंगाना के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला पहुंच रहे हैं. उनके द्वारा दीप प्रज्जवलन के साथ रामलीला की भव्य शुरुआत होगी. मथुरा से आए श्रीराम शर्मा निमाई जी और राधा विनोद लीला संस्थान द्वारा रामलीला मंचन किया जाएगा.
10 अक्टूबर 2026 से प्रारंभ होने वाली यह रामलीला 23 अक्टूबर को समाप्त होगी. इस रामलीला का खास आकर्षण विजया दशमी के दिन गोरखनाथ मंदिर से निकलने वाला भव्य जुलूस होता है. इसकी अगुवाई गोरक्षपीठाधीश्वर के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं. वह इस रामलीला मैदान पर पहुंचने के साथ भगवान राम की भूमिका निभाने वाले कलाकार का तिलक करते हैं और लोगों को संबोधित भी करते हैं.
श्रीरामलीला समिति के अध्यक्ष पुष्पदंत जैन ने कहा कि रामलीला को लेकर बड़ी तैयारी की जाती है. रामलीला की शुरुआत सुंदरकांड पाठ के साथ गणेश पूजन और नारद मोह, पृथ्वी पुकार जैसे अभिनय से प्रारंभ होगी. इसका आयोजन 10 अक्टूबर शनिवार को होगा.
11 अक्टूबर को श्रीराम जन्म, विश्वामित्र आगमन, अहिल्या उद्धार और पुष्प वाटिका को रामलीला के कलाकार मंच से प्रस्तुति देकर रामलीला देखने आए दर्शकों का मन मोह लेंगे. उन्होंने कहा कि 12 अक्टूबर को धनुष्य यज्ञ, परशुराम संवाद होगा तो 13 अक्टूबर को श्रीराम बारात निकलेगी जिसका आकर्षण लोगों को अपनी ओर खींच लाता है.
वन यात्रा, केवट संवाद, श्रीराम जी का मिलन, राम -भरत संवाद, नासिका भेदन, सीता हरण, जटायु मोक्ष, सेवरी आश्रम, हनुमान जी की भेंट, सुग्रीव से मित्रता, बालि का वध, सीता की खोज, लंका दहन, मेघनाथ लक्ष्मण युद्ध प्रसंग और कालनैमि जैसे प्रसंग इस आयोजन के मुख्य आकर्षण होते हैं.
20 अक्टूबर दिन मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भगवान श्रीराम का तिलक और आशीर्वचन दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य है समाज के भीतर सनातनी परंपरा और सामाजिक सद्भाव को बनाए रखना है. यही वजह है कि जिस आयोजन को उनके पूर्वजों ने प्रारंभ किया था, वह अनवरत अब 109वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है.
यह भी पढ़ें: BSP संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि; मायावती ने दी श्रद्धांजलि, कार्यकर्ताओं का उमड़ा सैलाब