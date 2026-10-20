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VIJYADASHMI 2026: झारखंड के राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत अन्य नेताओं ने दी दशहरे की शुभकामनाएं, जानें किसने क्या कहा

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Etv Bharat )

रांचीः झारखंड में विजयादशमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है. बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक इस पर्व पर राज्य के प्रमुख नेताओं ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं. राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई नेताओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को विजयादशमी की बधाई दी और सुख-समृद्धि, शांति एवं सद्भाव की कामना की.

राज्यपाल ने सुख-समृद्धि की कामना की