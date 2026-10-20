VIJYADASHMI 2026: झारखंड के राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत अन्य नेताओं ने दी दशहरे की शुभकामनाएं, जानें किसने क्या कहा
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई नेताओं ने प्रदेशवासियों को विजयादशमी की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : October 20, 2026 at 1:03 PM IST
रांचीः झारखंड में विजयादशमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है. बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक इस पर्व पर राज्य के प्रमुख नेताओं ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं. राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई नेताओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को विजयादशमी की बधाई दी और सुख-समृद्धि, शांति एवं सद्भाव की कामना की.
राज्यपाल ने सुख-समृद्धि की कामना की
झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने विजयादशमी के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि यह पर्व सत्य, न्याय और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है. राज्यपाल ने कामना की कि यह पावन अवसर सभी के जीवन में सुख-समृद्धि लाए और समाज में शांति, सद्भाव एवं सकारात्मकता को और मजबूत करे.
अन्याय, भेदभाव के खिलाफ एकजुटता जरूरीः सीएम
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विजयादशमी को असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म और अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक बताया. उन्होंने कहा कि यह पर्व हमें याद दिलाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः जीत सत्य की ही होती है. मुख्यमंत्री ने लोगों से अन्याय, भेदभाव और बुराइयों के खिलाफ खड़े होने का संकल्प लेने की अपील की. साथ ही प्रेम, सद्भाव और भाईचारे को मजबूत करने का संदेश दिया. उन्होंने प्रदेशवासियों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए 'शुभो विजया' भी कहा.
बाबूलाल मरांडी ने प्रभु श्रीराम की कृपा की कामना की
झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने विजयादशमी के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि विजयादशमी अधर्म पर धर्म, असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है. मरांडी ने प्रभु श्रीराम से सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली बनाए रखने की कामना की. उन्होंने अपने संदेश का समापन 'जय श्रीराम' के उद्घोष के साथ किया.
केंद्रीयमंत्री अन्नपूर्णा देवी का संदेश
कोडरमा की भाजपा सांसद और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी प्रदेशवासियों को विजयादशमी की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं. उन्होंने अपने संदेश की शुरुआत 'ॐ रां रामाय नमः' से की. अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि विजयादशमी धर्म, धैर्य, सत्य और न्याय की विजय का महापर्व है. उन्होंने प्रार्थना की कि यह पर्व सभी के हृदय में धर्म, सत्य, सद्गुण और न्याय की स्थापना के लिए अक्षय प्रेरणा का संचार करे.
केंद्रीय राज्यमंत्री संजय सेठ ने दी शुभकामनाएं
रांची के भाजपा सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी विजयादशमी की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने इस पर्व को सत्य, सदाचार, धर्म और न्याय की विजय का महापर्व बताया. संजय सेठ ने कामना की कि प्रभु श्रीराम की कृपा से सभी के जीवन में शक्ति, भक्ति और धैर्य का संचार हो तथा मानव कल्याण के लिए नई ऊर्जा मिले. उन्होंने भी अपने संदेश में 'जय श्रीराम' कहा.
ये भी पढ़ेंः
विजयादशमी के दिन धू-धूकर जलेंगे बुराई के प्रतीक रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद! रांची के मोरहाबादी एवं अरगोड़ा में भीड़ नियंत्रण के इंतजाम
Dussehra 2026: कहीं जलेगा रावण तो कहीं बंटेगा 'सोना', जानिए देश के अलग-अलग राज्यों में कैसे मनाते हैं दशहरा
रांची में इस बार 70 फीट के रावण का होगा दहन, राम दरबार की जीवंत झांकी और लेजर शो रहेगा आकर्षण