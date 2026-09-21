दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, कहा- डिजिटल युग में नई चीजें सीखने की आवश्यकता
झारखंड के राज्यपाल सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर गढ़वा पहुंचे. वो एक दीक्षांत समारोह में शामिल हुए.
Published : September 21, 2026 at 4:21 PM IST
गढ़वाः झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर गढ़वा पहुंचे, जहां उन्होंने फरठिया स्थित बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की. इस दौरान राज्यपाल ने विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.
राज्यपाल ने यूनिवर्सिटी के पहले दीक्षांत समारोह का उद्घाटन किया
गढ़वा के फराथिया में यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंचने पर, जिले के डिप्टी कमिश्नर (DC) और सुपरिटेंडेंट ऑफं पुलिस (SP) ने गुलदस्ता देकर गवर्नर का स्वागत किया. इसके बाद, गवर्नर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. उन्होंने यूनिवर्सिटी कैंपस में एक पौधा भी लगाया. यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ गवर्नर का स्वागत किया और उन्हें कार्यक्रम स्थल, यानी ऑडिटोरियम तक ले गए. मुख्य अतिथि ने दीप जलाकर यूनिवर्सिटी के पहले दीक्षांत समारोह का उद्घाटन किया.
गवर्नर ने दो छात्रों को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की
विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों से उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की गईं और दो छात्रों को मानद डॉक्टरेट की उपाधियां गवर्नर ने प्रदान कीं. इस मौके पर राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होकर उन्हें प्रसन्नता हो रही है. यह केवल विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान करने का अवसर नहीं है, बल्कि विश्वविद्यालय से निकलने के बाद उनके भविष्य की दिशा तय करने का भी अवसर है. उन्होंने उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी.
डिजिटल युग में विद्यार्थियों को नई चीजें सीखने की आवश्यकता
राज्यपाल ने कहा कि दीक्षांत समारोह का अर्थ केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं है. विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों को जो ज्ञान दिया है, उसे अपने जीवन में किस तरह उतारना है, यह उन पर निर्भर करता है. शिक्षा की वास्तविक सार्थकता तभी है, जब उसका लाभ समाज को मिले. उन्होंने कहा कि आज डिजिटल युग में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, ऐसे समय में जरूरी है कि विद्यार्थी नई चीजें सीखने और नए अवसर तलाशने के लिए हमेशा तैयार रहें. उन्होंने कहा कि यह दिन विश्वविद्यालय के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उसका पहला दीक्षांत समारोह है.
युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगेः राज्यपाल
राज्यपाल ने विद्यार्थियों से कहा कि वे जहां भी जाएं, अपने विश्वविद्यालय का नाम रोशन करें. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का जो सपना देखा है, उसे साकार करने में ऐसे ही विश्वविद्यालयों से निकलने वाले युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.
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