शादी से पहले हेल्थ कार्ड चेक करना जरूरी, राज्यपाल गांव-गांव चौपाल लगा लोगों को दे रहे सीख
मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल ‘राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन-2047’ कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे पांढुर्ना के आमला गांव. लोगों को कर रहे जागरूक.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 22, 2026 at 1:20 PM IST
पांढुर्ना: बेटे-बेटियों की शादी कर रहे हैं तो पहले उनके हेल्थ कार्ड की जांच जरूर कर लें क्योंकि हो सकता है इन दोनों में कोई एक ऐसी बीमारी से पीड़ित हो जिससे उनकी आने वाली पीढ़ियां भी बीमार हो सकती हैं. इसको लेकर मध्य प्रदेश के राज्यपाल लगातार गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं. क्या है ये बीमारी जिसको भारत सरकार ने साल 2047 तक खत्म करने का टारगेट रखा है.
गांव-गांव जाकर राज्यपाल बीमारी से बचने लोगों को कर रहे जागरूक
सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी ही बीमारी है जो माता-पिता में से किसी एक को भी हो तो वह उनके बच्चों में आनुवांशिक तौर पर चली जाती है. इस बीमारी से बचने और लोगों को जागरूक करने के लिए राज्यपाल मंगुभाई पटेल लगातार मध्य प्रदेश के उन इलाकों का दौरा कर रहे हैं, जहां सिकलसेल एनीमिया से पीड़ित ज्यादा मरीज हैं.
पांढुर्ना के आमला गांव में पहुंचे राज्यपाल ने कहा कि सिकलसेल एनीमिया जैसी गंभीर आनुवांशिक बीमारी को सही समय पर जांच, व्यापक जागरूकता एवं व्यवस्थित उपचार के माध्यम से पूरी तरह नियंत्रित और समाप्त किया जा सकता है. जानकारी के अभाव में यह बीमारी माता-पिता से बच्चों में चली जाती है, लेकिन यदि समय रहते स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानियां अपनाई जाएं, तो इसके प्रसार को प्रभावी रूप से रोका जा सकता है. राज्यपाल सौंसर विकासखंड के वन ग्राम आमला में आयोजित ‘राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन-2047’ कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे.
शादी के पहले लड़का-लड़की का हेल्थ कार्ड चेक करें
राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने अपने भाषण में कहा, विवाह से पहले लड़का एवं लड़की दोनों के स्वास्थ्य कार्ड का मिलान अवश्य किया जाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को इस बीमारी से सुरक्षित रखा जा सके. उन्होंने सिकल सेल मरीजों को नियमित उपचार एवं संतुलित जीवनशैली अपनाने की सलाह देते हुए कहा कि इस बीमारी का उपचार एलोपैथी, आयुर्वेद एवं होम्योपैथी तीनों चिकित्सा पद्धतियों में उपलब्ध है.
2047 तक सिकलसेल मुक्त भारत
राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र एवं राज्य सरकारें मिलकर वर्ष 2047 तक भारत को सिकल सेल मुक्त बनाने के संकल्प पर गंभीरता से काम कर रही हैं. देशभर में अब तक 7 करोड़ से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है. इस अभियान को सफल बनाने के लिए “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास” की भावना के साथ काम करने की जरूरत है. राज्यपाल ने टीबी रोगियों को भी ढाढस बंधाते हुए कहा कि नियमित दवा सेवन एवं स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर टीबी जैसी बीमारी को भी पूरी तरह ठीक किया जा सकता है.
राज्यपाल ने चौथी बार गांव में लगाई चौपाल
आदिवासी बाहुल्य जिला होने के साथ-साथ छिंदवाड़ा उन जिलों में भी शामिल है, जहां सिकलसेल एनीमिया के मरीजों की ज्यादा संख्या है. राज्यपाल अब तक चार बार छिंदवाड़ा के ग्रामीण इलाकों में आदिवासियों के साथ चौपाल लगाकर इस बीमारी से बचने के उपाय बता चुके हैं. राज्यपाल मंगू भाई पटेल सबसे पहले 1 दिसंबर 2021 को पातालकोट के गांव कारेआम और रातेड़ पहुंचे थे. राज्यपाल का दूसरा दौरा 26 सितंबर 2024 को छिंदी में हुआ था और तीसरा दौरा 28 जनवरी को तामिया के भोडियापानी में था.