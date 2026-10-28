ETV Bharat / state

राज्यपाल ने 'शक्ति वंदन' मोबाइल ऐप किया लॉन्च, पैनिक बटन दबाते ही 5 परिचितों को मिलेगा एसएमएस

राज्यपाल ने शक्ति वंदन मोबाइल ऐप किया लॉन्च ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने बुधवार को 'शक्ति वंदन' मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया. इस ऐप में महिलाओं के लिए स्वरोजगार का मौका और अपनी सुरक्षा को लेकर फीचर मिलेगा. ऐप में पैनिक बटन दिया गया है, जिससे महिला के परिचित 5 लोगों को एसएमएस के जरिए सूचना मिलेगी. सेवायाम संस्था की ओर से सीतापुरा स्थित पोद्दार इंस्टीट्यूट में मोबाइल ऐप लोकार्पण और 'शक्ति संवाद, उद्यम उत्सव' के दौरान महिला उद्यमियों की ओर से प्रदर्शनी लगाई गई. राज्यपाल ने महिला उद्यमिता से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए विभिन्न स्टालों में प्रदर्शित उत्पादों को क्रय करने का आह्वान किया.