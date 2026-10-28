राज्यपाल ने 'शक्ति वंदन' मोबाइल ऐप किया लॉन्च, पैनिक बटन दबाते ही 5 परिचितों को मिलेगा एसएमएस
'शक्ति वंदन' ऐप में 'रक्षा' फीचर के जरिए महिलाएं जरूरत के समय महिला हेल्पलाइन 1091 और पुलिस हेल्पलाइन से संपर्क कर सकती हैं.
Published : October 28, 2026 at 8:25 PM IST
जयपुर : राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने बुधवार को 'शक्ति वंदन' मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया. इस ऐप में महिलाओं के लिए स्वरोजगार का मौका और अपनी सुरक्षा को लेकर फीचर मिलेगा. ऐप में पैनिक बटन दिया गया है, जिससे महिला के परिचित 5 लोगों को एसएमएस के जरिए सूचना मिलेगी. सेवायाम संस्था की ओर से सीतापुरा स्थित पोद्दार इंस्टीट्यूट में मोबाइल ऐप लोकार्पण और 'शक्ति संवाद, उद्यम उत्सव' के दौरान महिला उद्यमियों की ओर से प्रदर्शनी लगाई गई. राज्यपाल ने महिला उद्यमिता से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए विभिन्न स्टालों में प्रदर्शित उत्पादों को क्रय करने का आह्वान किया.
राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने इस मौके पर अपने संबोधन में कहा कि महिलाओं को सही अवसर, मार्गदर्शन और सहयोग मिलता है, तो वे न केवल अपना भविष्य बदलती हैं, बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं. राज्यपाल ने शक्ति वंदन अभियान को पीएम नरेंद्र मोदी के 'वोकल फॉर लोकल' के विचार से प्रेरित बताते हुए महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर कार्य करने का आह्वान किया. शक्ति वंदन अभियान की संयोजक एवं पूर्व महापौर डॉ सौम्या गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'लोकल फॉर वोकल' और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से प्रेरित होकर उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में यह पहल शुरू की है.
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महिला सशक्तीकरण और उद्यमिता को बढ़ावा : 'शक्ति संवाद' के तहत निवेशकों और उद्योग जगत से जुड़े प्रतिनिधियों ने महिला उद्यमियों से बातचीत की. उनके उत्पादों, कारोबारी योजनाओं और कारोबार विस्तार की संभावनाओं पर चर्चा हुई. निवेशकों ने महिलाओं के उत्पादों में रुचि दिखाई और उन्हें नए बाजारों तक पहुंच बनाने के लिए प्रोत्साहित किया. कार्यक्रम में सांसद मंजू शर्मा ने महिला सशक्तीकरण और उद्यमिता को बढ़ावा देने के महत्व पर अपने विचार रखे. क्षेत्र सेवा प्रमुख शिवलहरी जी ने भी महिलाओं को आगे बढ़ाने और उनके हुनर को नए अवसरों से जोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया.
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'सुरक्षा और स्वरोजगार एक ही ऐप पर' : ऐप की कार्यप्रणाली और विभिन्न सुविधाओं के बारे में डॉ संजय खंडेलवाल ने बताया कि 'शक्ति वंदन' ऐप में 'डिजिटल शॉप' की अवधारणा के माध्यम से महिला उद्यमियों के उत्पादों को व्यापक बाजार तक पहुंचाने की पहल की गई है. ऐप में 'रक्षा' फीचर भी शामिल है, जिसके जरिए महिलाएं जरूरत के समय महिला हेल्पलाइन 1091 और पुलिस हेल्पलाइन 100 से संपर्क कर सकती हैं. इसमें पांच विश्वसनीय संपर्क जोड़ने और एसएमएस के माध्यम से लोकेशन साझा करने की सुविधा भी दी गई है.
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प्रदेश के विभिन्न जिलों से आई महिलाओं ने अपने अनूठे उत्पादों और स्वरोजगार की कहानियां इस दौरान साझा कीं. श्रीगंगानगर निवासी अकली देवी ने अपने उत्पादों की जानकारी दी, जबकि कोटा से आई कनिष्का ने क्रोशिया से तैयार वस्तुओं के बारे में बताया. रामसर क्षेत्र की नीतू शर्मा और सुशीला देवी ने भी अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी. संतोष रावत ने भी अखबारों की पुरानी कतरनों से गमले तैयार करने के नवाचार की जानकारी दी. जयपुर की वंदना अग्रवाल ने ठाकुरजी की पोशाक बनाने की कला और इससे जुड़े अपने काम की जानकारी साझा की. निवारू की नीलम ने क्रोशिया से तैयार उत्पादों के बारे में बताया, जबकि सत्यभामा शास्त्री ने घर पर तैयार किए जाने वाले खमन-ढोकले के माध्यम से अपने खाद्य व्यवसाय की झलक दिखाई.
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