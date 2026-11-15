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महिला उद्यमिता और वैश्विक साझेदारी से मजबूत होगी भारत की अर्थव्यवस्था: राज्यपाल कविंद्र गुप्ता

महिला उद्यमी को सम्मानित करते हुए राज्यपाल ( ETV Bharat )

शिमला: विकसित भारत@2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए महिला उद्यमिता, नवाचार और अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक साझेदारियों को मजबूत करना जरूरी है. महिलाएं केवल सरकारी योजनाओं की लाभार्थी बनकर न रहें, बल्कि उद्यमी, निर्णयकर्ता और रोजगार सृजित करने वाली बनें. यह बात हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने नई दिल्ली में इंटरनेशनल बिजनेस चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (आईबीसीसीआई) के इंडिया ग्लोबल पार्टनरशिप कार्यक्रम में कही.

कार्यक्रम में कई देशों ने लिया हिस्सा