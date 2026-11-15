महिला उद्यमिता और वैश्विक साझेदारी से मजबूत होगी भारत की अर्थव्यवस्था: राज्यपाल कविंद्र गुप्ता
हिमाचल के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने और महिला उद्यमिता एवं स्टार्टअप पर राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने दिया जोर.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 11:38 AM IST
शिमला: विकसित भारत@2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए महिला उद्यमिता, नवाचार और अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक साझेदारियों को मजबूत करना जरूरी है. महिलाएं केवल सरकारी योजनाओं की लाभार्थी बनकर न रहें, बल्कि उद्यमी, निर्णयकर्ता और रोजगार सृजित करने वाली बनें. यह बात हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने नई दिल्ली में इंटरनेशनल बिजनेस चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (आईबीसीसीआई) के इंडिया ग्लोबल पार्टनरशिप कार्यक्रम में कही.
कार्यक्रम में कई देशों ने लिया हिस्सा
विकसित भारत@2047 के लिए 'महिला उद्यमिता एवं स्टार्टअप' विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, फिजी, मंगोलिया, सूरीनाम और गुयाना समेत कई देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. राज्यपाल ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक व्यापार, निवेश, विनिर्माण, तकनीक और नवाचार के प्रमुख केंद्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है. ऐसे में IBCCI जैसे संस्थानों की जिम्मेदारी है कि वे भारतीय कारोबारियों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों और निवेश के नए अवसरों तक पहुंचाने में मदद करें.
'आर्थिक विकास की अगुवाई करें महिलाएं'
राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत@2047 का संकल्प केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है. इसमें आत्मनिर्भरता, समान अवसर, सामाजिक न्याय और देश के प्रत्येक नागरिक की भागीदारी भी शामिल है. देश को ऐसी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना होगा, जहां युवा नौकरी मांगने के बजाय रोजगार देने वाले बनें और महिलाएं आर्थिक विकास की अगुवाई करें. राज्यपाल ने लखपति दीदी योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्टैंड-अप इंडिया का उल्लेख करते हुए कहा कि इन पहलों से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को नई दिशा मिल रही है. अब जरूरत महिलाओं को उद्यम स्थापित करने, कारोबार का विस्तार करने और बड़े बाजारों तक पहुंच बनाने के अवसर देने की है.
"आत्मनिर्भर भारत का मतलब दुनिया से अलग होना नहीं, बल्कि अपनी क्षमताओं को इतना मजबूत बनाना है कि देश वैश्विक बाजार में आत्मविश्वास के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके. इसके लिए उद्यमियों को आधुनिक तकनीक, नवाचार और 'वोकल फॉर लोकल' की सोच के साथ आगे बढ़ना होगा." - कविंद्र गुप्ता, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश
हिमाचल के उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने पर जोर
राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश की आर्थिक और व्यावसायिक संभावनाओं को अंतरराष्ट्रीय मंच पर रखते हुए कहा कि प्रदेश के सेब और अन्य फल, प्राकृतिक एवं जैविक उत्पाद, कांगड़ा की लघु चित्रकला, कुल्लू और किन्नौरी शॉल, चंबा रूमाल, हस्तशिल्प और पारंपरिक खाद्य उत्पादों में वैश्विक बाजार में अपनी जगह बनाने की अपार क्षमता है. उन्होंने कहा कि हिमाचल के स्थानीय उत्पाद अंतरराष्ट्रीय ब्रांड बन सकते हैं. इसके लिए उत्पादों की गुणवत्ता का प्रमाणन, आकर्षक पैकेजिंग, प्रभावी ब्रांडिंग, डिजिटल मार्केटिंग और विदेशी खरीदारों तक सीधी पहुंच सुनिश्चित करनी होगी.
हिमाचली उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की अपील
राज्यपाल ने आईबीसीसीआई से महिला उद्यमियों, स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक साझेदारियां विकसित करने का आह्वान किया. उन्होंने विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के उद्यमियों को विदेशी बाजारों, निवेशकों और कारोबार के नए अवसरों से जोड़ने पर बल दिया. कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों, उद्यमियों और कॉरपोरेट जगत की प्रमुख हस्तियों को सम्मानित किया. इससे पहले आईबीसीसीआई के अध्यक्ष मनोज शर्मा ने उनका स्वागत किया. कार्यक्रम में केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, राजनयिकों, विदेशी प्रतिनिधियों, महिला उद्यमियों और कॉरपोरेट जगत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.