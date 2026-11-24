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"अफगानिस्तान से पवित्र तरीके से भारत लाए गए गुरुग्रंथ साहिब, 1984 के दंगों में कत्लेआम करवाने वालों को सजा दिलवाना सराहनीय कार्य"

गुरु नानक जयंती पर राज्यपाल ने गुरुद्वारे में नवाया शीश ( ETV Bharat )

सोलन: 1984 के दंगों में जिन लोगों ने कत्लेआम करवाया था, उनको सजा दिलवाना अपने आप में महत्वपूर्ण है. अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब जी को बड़े पवित्र तरीके से लाया जाना और वहां की सिख संगत को ठीक प्रकार से यहां पहुंचाना भी केंद्र सरकार के बहुत बड़े कार्य हैं. ये बात हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने गुरु नानक जयंती के अवसर पर कही. मंगलवार को राज्यपाल ने सोलन के गुरुद्वारा सिंह सभा साहिब, सपरून में गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव पर माथा टेका और शीश नवाया. इस मौके पर उन्होंने गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव पर समस्त देशवासियों, हिमाचल वासियों और सिख संगत को बधाई दी.

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता (ETV Bharat) सिख समुदाय को राज्यपाल ने दी बधाई