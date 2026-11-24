"अफगानिस्तान से पवित्र तरीके से भारत लाए गए गुरुग्रंथ साहिब, 1984 के दंगों में कत्लेआम करवाने वालों को सजा दिलवाना सराहनीय कार्य"
गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव पर राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रदेशवासियों को दी बधाई, कहा- उनकी शिक्षाएं हमारे लिए प्रेरणा स्रोत.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 2:32 PM IST|
Updated : November 24, 2026 at 3:05 PM IST
सोलन: 1984 के दंगों में जिन लोगों ने कत्लेआम करवाया था, उनको सजा दिलवाना अपने आप में महत्वपूर्ण है. अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब जी को बड़े पवित्र तरीके से लाया जाना और वहां की सिख संगत को ठीक प्रकार से यहां पहुंचाना भी केंद्र सरकार के बहुत बड़े कार्य हैं. ये बात हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने गुरु नानक जयंती के अवसर पर कही. मंगलवार को राज्यपाल ने सोलन के गुरुद्वारा सिंह सभा साहिब, सपरून में गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव पर माथा टेका और शीश नवाया. इस मौके पर उन्होंने गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव पर समस्त देशवासियों, हिमाचल वासियों और सिख संगत को बधाई दी.
सिख समुदाय को राज्यपाल ने दी बधाई
राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने मानवता और भाईचारे के लिए जो काम किया, वह हमारे लिए प्रेरणास्रोत है. सिख समुदाय का एक बहुत बड़ा इतिहास है, बलिदानों का इतिहास है. इस देश की एकता-अखंडता को बचाने के लिए किए गए कार्यों के लिए उन्होंने सिख समुदाय को बधाई दी. उन्होंने कहा कि आज जरूरत है कि गुरु नानक देव जी की दी हुई शिक्षाओं को हम अपने समाज और परिवारों में शामिल करें.
"हम सब समाज की बेहतरी और देश की बेहतरी के लिए गुरु नानक देव जी की दी हुई शिक्षा को अपने जीवन में अपनाएं." - कविंद्र गुप्ता, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश
केंद्र सरकार के कार्यों की सराहना
राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बहुत से ऐसे कार्य किए जा रहे हैं, जो सराहनीय है. विशेष करके 26 दिसंबर के दिन को गुरु जी के साहिबजादों के नाम पर वीर बाल दिवस के रूप में रखा जाना अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है. करतारपुर कॉरिडोर को खोलना भी ऐतिहासिक है. हेमकुंड साहिब में ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु जा सकें, इसके लिए वहां रोप-वे का कार्य किया जाना और गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी व गुरु तेग बहादुर जी के दिहाड़ों को सरकार द्वारा भव्य तरीके से मनाया जाना बहुत अच्छी बात है.