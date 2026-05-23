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अरबन बैंक के रजत जयंती समारोह में बोले राज्यपाल कटारिया, 'सहकारिता से ही देश हथियारों में आत्मनिर्भर'

समारोह को संबोधित करते गुलाबचंद कटारिया ( ETV Bharat Chittorgarh )