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अरबन बैंक के रजत जयंती समारोह में बोले राज्यपाल कटारिया, 'सहकारिता से ही देश हथियारों में आत्मनिर्भर'

कटारिया ने कहा कि भारत पटाखे नहीं रखता, ऐसा पटाखा भी रखता है जो घर में आकर मारता है.

Gulab Chand Kataria addressing ceremony
समारोह को संबोधित करते गुलाबचंद कटारिया (ETV Bharat Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 23, 2026 at 8:23 PM IST

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चित्तौड़गढ़: अरबन को-ऑपरेटिव बैंक चित्तौड़गढ़ का रजत जयंती समारोह शनिवार शाम इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ. समारोह के मुख्य अतिथि पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि हथियारों के क्षेत्र में देश सहकारिता से ही आत्मनिर्भर बना है. आज करीब 60 प्रतिशत हथियार देश में ही बनाए जा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि पिछले साल बैंक का प्रॉफिट 1 करोड़ 1 लाख 21 हजार था. इस बार प्रॉफिट ऐतिहासिक होगा. मेरा आग्रह है कि आपकी मदद से अगर किसी गरीब के घर में रोशनी हो सके, तो इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं. कोऑपरेटिव का उद्देश्य ही यही है. कटारिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार को-ऑपरेटिव मंत्रालय बनाया. अमित शाह के नेतृत्व में कोऑपरेटिव के आधार पर देश तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है. भारत पटाखे नहीं रखता, ऐसा पटाखा भी रखता है जो घर में आकर मारता है. ये ताकत सबने मिल कर पैदा की है.

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'स्पीकर मां के बराबर होता है': वहीं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया की अर्थव्यवस्था तेजी से बदल रही है. सहकारिता भारत की आत्मा में, डीएनए में है. हम अकेले कहीं नहीं हैं. बैंक केवल ऋण नहीं देता, परिवार को संबल भी देता है. उन्होंने कहा कि स्पीकर हमेशा मां के बराबर होता है. सदस्यों को सदन से निकाल भी देता हूं, तो बाद में बुला कर संवाद करता हूं.

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विशिष्ट सेवाओं के लिए किया सम्मानित: समारोह को विधायक श्रीचंद कृपलानी, चंद्रभानसिंह आक्या व अर्जुनलाल जीनगर ने भी संबोधित किया. बैंक अध्यक्ष आईएम सेठिया ने स्वागत किया. प्रबंध निदेशक वंदना वजीरानी ने बैंक की योजनाओं और विकास की जानकारी दी. सांसद सीपी जोशी, सहकारिता मंत्री गौतम दक, भाजपा जिलाध्यक्ष रतन गाडरी आदि मंचासीन रहे. बैंक की 25 साल की सेवाओं में योगदान देने वाले कर्मचारियों और ग्राहकों को भी सम्मानित किया गया.

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