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बिहार Eye बैंक का बदलेगा नाम! राज्यपाल ने दिया ‘झारखंड आई बैंक’ बनाने का निर्देश, डॉ. टीपी बर्णवाल ट्रस्टी नियुक्त

रांची: झारखंड में नेत्र चिकित्सा सेवाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बिहार आई बैंक ट्रस्ट का नाम बदलकर जल्द “झारखंड आई बैंक” करने का निर्देश दिया है. रांची स्थित लोक भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में राज्यपाल ने कहा कि संस्थान को राज्य में एक उत्कृष्ट और विश्वसनीय नेत्र चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक मरीजों को गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल सके.

चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार पर जोर

राज्यपाल ने ट्रस्ट से कहा कि वह ऐसी सेवा मॉडल तैयार करें, जिससे संस्थान को अधिक मात्रा में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड प्राप्त हो सके और आधुनिक नेत्र चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जा सके. उन्होंने एडवांस आई केयर सुविधाओं के विकास पर विशेष जोर दिया.

आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने के निर्देश

बैठक में राज्यपाल ने बिहार आई बैंक ट्रस्ट को जल्द ‘आयुष्मान भारत योजना’ से जोड़ने का भी निर्देश दिया, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद मरीजों को बेहतर इलाज का लाभ मिल सके. इसके साथ ही अस्पताल के बेहतर संचालन के लिए एक समर्पित और दक्ष अस्पताल प्रबंधक या प्रशासक की नियुक्ति पर भी बल दिया गया.