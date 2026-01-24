ETV Bharat / state

राज्यपाल के गोद ग्राम टेमरी से लोकभवन पहुंचे स्कूली छात्र, परिसर भ्रमण के बाद रमेन डेका ने दिए करियर टिप्स

राज्यपाल के गोद ग्राम टेमरी से लोकभवन पहुंचे स्कूली छात्र ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर में लोकभवन भ्रमण पर पहुंचे बेमेतरा के छात्र (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रायपुर: राज्यपाल रमेन डेका की पहल पर आम जनता और विद्यार्थियों को लोकभवन की गतिविधियों से जोड़ने के लिए लोकभवन का भ्रमण कराया जा रहा है. इसी क्रम में बेमेतरा जिले के ग्राम टेमरी स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 50 छात्र-छात्राओं ने अपने शिक्षकों के साथ लोकभवन का भ्रमण किया.

भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने लोकभवन परिसर में स्थित छत्तीसगढ़ मंडपम, उदंती परिसर, कन्हार परिसर, डिस्पेंसरी उद्यान और सचिवालय की विभिन्न शाखाओं को देखा. इसके बाद वे कॉन्फ्रेंस हॉल पहुंचे, जहां राज्यपाल रमेन डेका से उनकी मुलाकात हुई. विद्यार्थियों ने लोकभवन भ्रमण के अपने अनुभव राज्यपाल के साथ साझा किए.

जीवन और करियर से जुड़े सवालों के दिए जवाब

विद्यार्थियों ने राज्यपाल से उनके जीवन, शिक्षा और करियर से जुड़े कई रोचक सवाल पूछे. राज्यपाल ने सरल और प्रेरणादायक तरीके से जवाब देते हुए बच्चों को लक्ष्य तय करने, मेहनत, धैर्य और अनुशासन का महत्व समझाया. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का इतिहास स्वर्णिम है और हमें इस पर गर्व होना चाहिए. साथ ही उन्होंने यहां के लोगों की सेवा भावना की सराहना की.

लोकभवन परिसर में स्थित छत्तीसगढ़ मंडपम समेत कई जगह देखी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

छात्रों ने बताईं स्कूल की जरूरतें

राज्यपाल ने विद्यार्थियों से उनके स्कूल की सुविधाओं के बारे में जानकारी ली. छात्रों ने खेल मैदान, पुस्तकालय, आधुनिक प्रयोगशाला और गणित के शिक्षक की आवश्यकता बताई. इस पर राज्यपाल ने आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया.

स्कूली जीवन को बताया सबसे अहम

राज्यपाल ने कहा कि स्कूली जीवन जीवन का सबसे अच्छा समय होता है. इसे पूरी लगन से जिएं और मन लगाकर पढ़ाई करें. अगर इस समय नींव मजबूत होगी तो आगे का जीवन भी सफल होगा. उन्होंने बच्चों को मेहनत, धैर्य और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी.

परिसर भ्रमण के बाद रमेन डेका ने दिए करियर टिप्स (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पौधारोपण का दिया संदेश

कार्यक्रम के अंत में राज्यपाल ने सभी विद्यार्थियों को पौधे भेंट किए और उन्हें घर, स्कूल और गांव में पौधारोपण कर उनकी नियमित देखभाल करने का संदेश दिया.