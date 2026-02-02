ETV Bharat / state

राज्यपाल ने राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के प्रतिनिधिमंडल से किया संवाद, झारखंड की संभावनाओं पर हुई चर्चा

प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से संवाद करते राज्यपाल ( सौ. लोक भवन )

रांचीः राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सोमवार को लोक भवन, रांची में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय (नेशनल डिफेन्स कॉलेज) के प्रतिनिधिमंडल से संवाद किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक अध्ययन का एक प्रतिष्ठित संस्थान है, जिसकी पहचान न केवल भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर भी स्थापित है. झारखंड वीरों की धरती हैः राज्यपाल संवाद के दौरान राज्यपाल ने झारखंड को वीरों की धरती बताते हुए कहा कि यह राज्य प्राकृतिक संसाधनों, खनिज संपदा, समृद्ध संस्कृति और परंपराओं से संपन्न है. उन्होंने कहा कि झारखंड का जनजातीय समाज प्रकृति-प्रेमी है, जिसकी झलक उनके पर्व-त्योहारों और जीवनशैली में स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है. राज्य के लोग सरल, परिश्रमी, साहसी और अतिथि-सत्कार के लिए जाने जाते हैं. प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के साथ राज्यपाल (सौ. लोक भवन) झारखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैंः राज्यपाल राज्यपाल ने झारखंड में पर्यटन की संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि राज्य के झील-झरने और विश्व प्रसिद्ध धार्मिक आस्था केंद्र पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण हैं. प्रतिनिधिमंडल से उन्होंने समय मिलने पर इन पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने का आग्रह किया. इस अवसर पर राज्यपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 फरवरी से लोक भवन, रांची के उद्यानों को आम नागरिकों के लिए खोल दिया गया है. उन्होंने बताया कि उद्यान में सैकड़ों से अधिक प्रजातियों के गुलाब मौजूद हैं और वे स्वयं विजिटर्स से संवाद कर उद्यान को और बेहतर बनाने के लिए उनके सुझाव लेने का प्रयास करते हैं.