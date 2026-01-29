ETV Bharat / state

राज्यपाल ने 'झारखंड माइनिंग एवं कंस्ट्रक्शन शो–2026' का किया उद्घाटन, कहा- देश के खनन क्षेत्र में राज्य की भूमिका अहम

रांची: झारखंड के खनन और निर्माण क्षेत्र को नई गति देने वाले तीन दिवसीय द्वितीय झारखंड माइनिंग एवं कंस्ट्रक्शन शो-2026 का उद्घाटन आज राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने प्रभात तारा मैदान (एचईसी ग्राउंड, धुर्वा) में किया. ओलंपिया एग्जिबिशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित यह प्रदर्शनी 29 से 31 जनवरी तक चलेगी, जिसमें प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक दर्शक जा सकेंगे.

उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि झारखंड प्राकृतिक एवं खनिज संसाधनों से अत्यंत समृद्ध राज्य है. देश के कुल खनिज संसाधनों का लगभग 40 प्रतिशत यहां उपलब्ध है, जो औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं प्रदान करता है. उन्होंने कहा, "धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की यह पावन धरती सामाजिक-आर्थिक विकास के साथ राष्ट्र को नई दिशा दे रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प के साथ 'विकसित भारत @2047' की ओर बढ़ रहा है, जिसमें झारखंड की महत्वपूर्ण भूमिका है." राज्यपाल ने जोर दिया कि संसाधनों का उपयोग केवल आर्थिक लाभ तक सीमित न रहे, बल्कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे.

महेश पोद्दार और राज्यपाल का बयान (ETV Bharat)

उत्तरदायी खनन और तकनीकी नवाचार पर फोकस

राज्यपाल ने बताया कि यह शो केवल खनन गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तरदायी एवं तकनीक-आधारित खनन, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, श्रम कल्याण, अधोसंरचना विकास, निवेश संवर्धन और रोजगार सृजन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को समाहित करता है. उन्होंने विश्वास जताया कि इस प्लेटफॉर्म से उद्योग जगत, नीति-निर्माता, निवेशक और श्रमिक संगठनों के बीच सार्थक संवाद होगा, जिसके निष्कर्ष झारखंड व देश के खनन-औद्योगिक क्षेत्र को नई दिशा देंगे.

नई तकनीक से बदलेगा माइनिंग का चेहरा

पूर्व सांसद महेश पोद्दार ने कहा कि राज्य की प्रगति के लिए नई-नई तकनीकों का उपयोग अनिवार्य है. उन्होंने याद दिलाया कि पहले माइनिंग क्षेत्र में ज्यादातर काम मैनुअल होता था, लेकिन अब आधुनिक उपकरणों ने क्रांति ला दी है. इस शो का उद्देश्य लोगों को ऐसी तकनीकों से परिचित कराना है.