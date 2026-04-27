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झारखंड में संविदा नियुक्तियों पर राज्यपाल ने रोक लगाई! राज्य की यूनिवर्सिटी व्यवस्था में बड़े बदलाव के संकेत

रांची: झारखंड की उच्च शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं. राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में तृतीय और चतुर्थ वर्ग की संविदा नियुक्तियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. इस फैसले के बाद विश्वविद्यालयों में हलचल तेज हो गई है और शिक्षक-कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं. इसे विश्वविद्यालयों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक सख्त कदम माना जा रहा है, हालांकि इससे जुड़े कई सवाल भी उठ रहे हैं.

संविदा नियुक्तियों में अनियमितता

राज्यपाल ने यह निर्णय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में संविदा नियुक्तियों में अनियमितता की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद लिया है. निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि यदि किसी पद पर नियुक्ति अत्यावश्यक है, तो राज्य सरकार के जैप-आईटी (JAP-IT) के माध्यम से इंपैनल्ड एजेंसियों से ही कर्मियों की सेवा ली जाएगी. साथ ही, पिछले तीन वर्षों में की गई सभी तृतीय और चतुर्थ वर्ग की संविदा नियुक्तियों का विस्तृत ब्योरा सात दिनों के भीतर लोकभवन को उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है.

जानकारी देते शिक्षाविद, प्रोफेसर यूनियन के सचिव और अनुबंध शिक्षक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष (Etv Bharat)

वित्तीय पारदर्शिता को लेकर सख्त निर्देश

इसके अलावा राज्यपाल ने कुलपति के विशेष कार्य पदाधिकारी (ओएसडी टू वीसी) के पद पर की गई नियुक्तियों को भी अवैध करार दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पद सृजित ही नहीं है, इसलिए इस पर की गई सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से समाप्त मानी जाएंगी और संबंधित कर्मियों को उनके मूल पद पर वापस भेजा जाएगा. इस फैसले ने कई विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक ढांचे को सीधे प्रभावित किया है. वित्तीय पारदर्शिता को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं.

चालू खाते में नहीं रहेगी राशि: राज्यपाल

राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय अब कोई भी राशि चालू खाते में नहीं रखेंगे, बल्कि उसे सेविंग अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा करेंगे. जहां अधिकतम ब्याज मिल सके. इसके साथ ही वित्तीय साल 2026-27 का बजट सीनेट और सिंडिकेट से पारित कर लोकभवन को भेजना अनिवार्य किया गया है. विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मियों द्वारा लिए गए अग्रिम भुगतान का समायोजन 30 अप्रैल तक सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है.

मानद उपाधि देने से पहले लोकभवन से स्वीकृति जरूरी

मानद उपाधियों को लेकर भी नई व्यवस्था लागू की गई है. अब किसी भी विश्वविद्यालय को डी.लिट या डीएससी जैसी मानद उपाधि देने से पहले लोकभवन से स्वीकृति लेनी होगी. बिना अनुमति के दी गई ऐसी उपाधियां मान्य नहीं होगी. इन फैसलों को विश्वविद्यालय प्रशासन में अनुशासन और पारदर्शिता स्थापित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.