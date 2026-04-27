झारखंड में संविदा नियुक्तियों पर राज्यपाल ने रोक लगाई! राज्य की यूनिवर्सिटी व्यवस्था में बड़े बदलाव के संकेत
संविदा नियुक्तियों में अनियमितता की शिकायत मिलने के बाद राज्यपाल ने रोक लगाई है.
Published : April 27, 2026 at 4:29 PM IST
रांची: झारखंड की उच्च शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं. राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में तृतीय और चतुर्थ वर्ग की संविदा नियुक्तियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. इस फैसले के बाद विश्वविद्यालयों में हलचल तेज हो गई है और शिक्षक-कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं. इसे विश्वविद्यालयों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक सख्त कदम माना जा रहा है, हालांकि इससे जुड़े कई सवाल भी उठ रहे हैं.
संविदा नियुक्तियों में अनियमितता
राज्यपाल ने यह निर्णय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में संविदा नियुक्तियों में अनियमितता की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद लिया है. निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि यदि किसी पद पर नियुक्ति अत्यावश्यक है, तो राज्य सरकार के जैप-आईटी (JAP-IT) के माध्यम से इंपैनल्ड एजेंसियों से ही कर्मियों की सेवा ली जाएगी. साथ ही, पिछले तीन वर्षों में की गई सभी तृतीय और चतुर्थ वर्ग की संविदा नियुक्तियों का विस्तृत ब्योरा सात दिनों के भीतर लोकभवन को उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है.
वित्तीय पारदर्शिता को लेकर सख्त निर्देश
इसके अलावा राज्यपाल ने कुलपति के विशेष कार्य पदाधिकारी (ओएसडी टू वीसी) के पद पर की गई नियुक्तियों को भी अवैध करार दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पद सृजित ही नहीं है, इसलिए इस पर की गई सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से समाप्त मानी जाएंगी और संबंधित कर्मियों को उनके मूल पद पर वापस भेजा जाएगा. इस फैसले ने कई विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक ढांचे को सीधे प्रभावित किया है. वित्तीय पारदर्शिता को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं.
चालू खाते में नहीं रहेगी राशि: राज्यपाल
राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय अब कोई भी राशि चालू खाते में नहीं रखेंगे, बल्कि उसे सेविंग अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा करेंगे. जहां अधिकतम ब्याज मिल सके. इसके साथ ही वित्तीय साल 2026-27 का बजट सीनेट और सिंडिकेट से पारित कर लोकभवन को भेजना अनिवार्य किया गया है. विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मियों द्वारा लिए गए अग्रिम भुगतान का समायोजन 30 अप्रैल तक सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है.
मानद उपाधि देने से पहले लोकभवन से स्वीकृति जरूरी
मानद उपाधियों को लेकर भी नई व्यवस्था लागू की गई है. अब किसी भी विश्वविद्यालय को डी.लिट या डीएससी जैसी मानद उपाधि देने से पहले लोकभवन से स्वीकृति लेनी होगी. बिना अनुमति के दी गई ऐसी उपाधियां मान्य नहीं होगी. इन फैसलों को विश्वविद्यालय प्रशासन में अनुशासन और पारदर्शिता स्थापित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.
विश्वविद्यालय आयोग के गठन का रास्ता साफ
इसी बीच झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2026 को लागू करने की प्रक्रिया भी तेज हो गई है. इसके तहत राज्य में विश्वविद्यालय आयोग के गठन का रास्ता साफ हो गया है, जो नियुक्ति और प्रोन्नति दोनों का कार्य संभालेगा. अब तक यह जिम्मेदारी मुख्य रूप से झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) के पास थी, लेकिन नए आयोग के गठन से उसकी भूमिका सीमित हो जाएगी.
नियुक्तियों की प्रक्रिया और व्यवस्थित हो: शिक्षाविद डॉ. उमेश नंद
शिक्षाविद डॉ. उमेश नंद तिवारी का मानना है कि यह कदम राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करेगा. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय आयोग के साथ कॉलेज सेवा आयोग का गठन भी किया जाना चाहिए, ताकि नियुक्तियों की प्रक्रिया और अधिक व्यवस्थित हो सके.
ये सकारात्मक पहल: डॉ. निरंजन महतो
वहीं झारखंड राज्य अनुबंध असिस्टेंट प्रोफेसर संघ के अध्यक्ष डॉ. निरंजन महतो ने भी इसे सकारात्मक पहल बताया है. उनके अनुसार, राज्य गठन के करीब 26 साल बाद भी विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसरों के कई पद खाली हैं, जिन्हें भरने में यह आयोग अहम भूमिका निभाएगा.
संविदा नियुक्तियों पर रोक से कामकाज प्रभावित होने की आशंका
राज्यपाल के सख्त निर्देश और नए विश्वविद्यालय आयोग के गठन की पहल झारखंड की उच्च शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है. हालांकि संविदा नियुक्तियों पर रोक से तत्कालिक स्तर पर कामकाज प्रभावित होने की आशंका भी है, लेकिन दीर्घकाल में इससे पारदर्शिता और गुणवत्ता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है.
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