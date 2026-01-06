ETV Bharat / state

गोड्डा में सैनिक स्कूल का प्रस्ताव, सेवा से वापस आए अग्निवीरों को मिलेगा अवसर, राज्यपाल ने की बैठक

राज्यपाल की अध्यक्षता में सैनिक कल्याण निदेशालय की 17वीं प्रबंध समिति की बैठक ( Etv Bharat )