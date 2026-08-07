ETV Bharat / state

नशे के जरिए देश के युवाओं को कमजोर करने की साजिश रच रहे पड़ोसी देश : राज्यपाल हरिभाऊ बागडे

राज्यपाल ने कहा कि पड़ोसी देश नशे के माध्यम से देश के युवाओं की ताकत को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं.

Nasha Mukta Yuva for Viksit Bharat
नशा मुक्ति का संकल्प दिलाते राज्यपाल (ETV Bharat Dungarpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 7, 2026 at 9:11 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

डूंगरपुर: राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागडे गुरुवार देर शाम देवल स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचे, जहां 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत' संकल्प अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने नशे के दुष्परिणाम बताते हुए युवाओं को इससे दूर रहने का आह्वान किया.

राज्यपाल बागडे ने कहा कि भारत पराक्रमी देश है, जहां अनेक वीर योद्धा पैदा हुए. दुर्भाग्य से इन वीरों की गाथा पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाई जाती, जबकि अंग्रेजों, मुगलों और औरंगजेब का इतिहास पढ़ाया जाता रहा. इसका उद्देश्य हमारे वीरों के पराक्रम को छिपाना था. उन्होंने कहा कि ठीक इसी तरह आज पड़ोसी देश नशे के माध्यम से देश के युवाओं की ताकत को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं. यह नशा व्यापार नहीं, बल्कि भारत को कमजोर करने की चाल है. नशे से न केवल शारीरिक, बल्कि मानसिक और सामाजिक प्रतिष्ठा भी नष्ट होती है. उन्होंने युवाओं से आज से ही नशा न करने की शपथ लेने की अपील की.

राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागडे (ETV Bharat Dungarpur)

पढ़ें: Nasha Mukta Yuva : राज्यपाल बागडे बोले- नशा एक आग है, इसे मिलकर बुझाना होगा

राज्यपाल ने कहा कि नशा खत्म करने की शुरुआत सरकारी तंत्र से होनी चाहिए. अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक यह शपथ लें कि वे न तो नशा करेंगे और न करने देंगे. उन्होंने कहा कि पुलिस तो नशा करती ही नहीं, लेकिन अन्य वर्गों को भी इससे दूर रहना चाहिए. उन्होंने घर, गांव, समाज और जिले को नशा मुक्त बनाने का संकल्प दिलाया.

राज्यपाल ने मौजूद लोगों से सरकारी योजनाओं का हाल भी पूछा. उन्होंने पूछा कि किसानों को प्रतिवर्ष 6 से 8 हजार रुपए किसान सम्मान निधि मिल रही है या नहीं, आवास, शौचालय, राशन और आयुष्मान कार्ड की सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं. उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में गरीब मरीजों का जिक्र करते हुए कहा कि लोग इलाज के लिए ब्याज पर पैसा लेते हैं या बकरियां गिरवी रखते हैं, जबकि आयुष्मान कार्ड से 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हो सकता है.

नशामुक्ति की शपथ दिलाई: कार्यक्रम में राज्यपाल ने सभी को नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई. इस दौरान युवाओं, महिलाओं और स्वयंसेवी संस्थाओं ने नशा उन्मूलन के अपने प्रयासों की जानकारी दी. उदयपुर संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलरामानी, कलेक्टर देशलदान सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे.

TAGGED:

GOVERNOR HARIBHAU KISANRAO BAGDE
PLEDGE OF DE ADDICTION TO YOUTH
GOVERNOR IN DUNGARPUR
नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत
NASHA MUKTA YUVA FOR VIKSIT BHARAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.