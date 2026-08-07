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नशे के जरिए देश के युवाओं को कमजोर करने की साजिश रच रहे पड़ोसी देश : राज्यपाल हरिभाऊ बागडे

नशा मुक्ति का संकल्प दिलाते राज्यपाल ( ETV Bharat Dungarpur )

डूंगरपुर: राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागडे गुरुवार देर शाम देवल स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचे, जहां 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत' संकल्प अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने नशे के दुष्परिणाम बताते हुए युवाओं को इससे दूर रहने का आह्वान किया. राज्यपाल बागडे ने कहा कि भारत पराक्रमी देश है, जहां अनेक वीर योद्धा पैदा हुए. दुर्भाग्य से इन वीरों की गाथा पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाई जाती, जबकि अंग्रेजों, मुगलों और औरंगजेब का इतिहास पढ़ाया जाता रहा. इसका उद्देश्य हमारे वीरों के पराक्रम को छिपाना था. उन्होंने कहा कि ठीक इसी तरह आज पड़ोसी देश नशे के माध्यम से देश के युवाओं की ताकत को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं. यह नशा व्यापार नहीं, बल्कि भारत को कमजोर करने की चाल है. नशे से न केवल शारीरिक, बल्कि मानसिक और सामाजिक प्रतिष्ठा भी नष्ट होती है. उन्होंने युवाओं से आज से ही नशा न करने की शपथ लेने की अपील की. राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागडे (ETV Bharat Dungarpur)