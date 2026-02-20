ETV Bharat / state

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे बोले- 'भारत अब मजबूत, मिटाने वाला पैदा नहीं हुआ'

सनातन मंगल महोत्सव में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ( Etv Bharat Bhilwara )