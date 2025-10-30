ETV Bharat / state

राज्यपाल ने कोटा चंबल रिवरफ्रंट का दौरा किया, मुकुट महल व चंबल माता की मूर्ति के साथ ली सेल्फी

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे कोटा दौरे पर हैं. बुधवार रात को उन्होंने चंबर रिवर फ्रंट का दौरा किया. राज्यपाल ने यहां करीब 2 घंटे बिताए.

राज्यपाल ने चंबल माता की मूर्ति के साथ ली सेल्फी
राज्यपाल ने चंबल माता की मूर्ति के साथ ली सेल्फी (Photo Courtesy- DIPR Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 30, 2025 at 8:41 AM IST

3 Min Read
कोटा: प्रदेश के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे कोटा के दो दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं. कोटा के दौरे में उन्होंने बुधवार को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय और वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी में फैकल्टी के साथ मीटिंग की. इसके अलावा रात के समय वे चंबल हेरिटेज रिवरफ्रंट की विजिट पर गए.

राज्यपाल बागडे ने करीब 2 घंटे तक चंबल रिवर फ्रंट का दौरा किया और पूरी जगह को जाकर देखा. उन्होंने पर्यटन स्थल के रूप में चंबल रिवरफ्रंट की सराहना भी की. यहां तक कि राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने बैराज गार्डन के नजदीक स्थित मुकुट महल और वियतनाम से मार्बल से बनी विश्व की सबसे ऊंची चंबल माता की मूर्ति के साथ सेल्फी ली. राज्यपाल ने मुकुट महल पर आयोजित होने वाले फाउंटेन शो को भी देखा.

घाटों का दौरा: राज्यपाल ने नयापुरा घाट से प्रवेश करते हुए सिंह घाट, साहित्य घाट, उत्सव घाट, चंबल माता घाट, मुकुट महल सहित अन्य घाटों दौरा किया और वहां बनी कलाकृतियां को देखा. विश्व के 9 अलग-अलग देश की बिल्डिंग रिप्लिका के साथ तैयार हुए वर्ल्ड स्ट्रीट और यहां पर लगे हुए ग्लोब को भी राज्यपाल बागडे ने देखा. इस दौरान लोक कलाकारों ने प्रस्तुतियों दी. उनके साथ जिला कलेक्टर पियूष समारिया, कोटा सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम और कोटा विकास प्राधिकरण की आयुक्त ममता तिवारी सहित पूरा प्रशासन और पुलिस का अमला मौजूद रहा.

कोटा विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता ललित मीणा ने बताया कि राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने चंबल रिवरफ्रंट ईस्ट साइड का दौरा किया और हर खासियत के बारे में जानकारी ली. उन्होंने निर्माण में लगे समय व तकनीक के बारे में जाना. इसके बाद निर्माण की प्रशंसा भी की. हरिभाऊ बागडे ने यहां आने वाले पर्यटकों और वहां पर मिल रही सुविधाओं के संबंध में भी जानकारी ली.

मंत्री ने बताया था सफेद हाथी: रिवरफ्रंट का निर्माण कांग्रेस के शासन में हुआ था और उसका उद्घाटन भी 2023 में हो गया था. इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई. प्रदेश के वर्तमान यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा इसे सफेद हाथी बता चुके हैं. झाबर सिंह खर्रा का कहना है कि इसके मेंटेनेंस से लेकर ऑपरेशन में काफी खर्च हो रहा है, लेकिन आमदनी नहीं हो रही. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि रिवर फ्रंट के निर्माण में कई अनियमितताएं हुई थीं, जिनकी भी जांच जारी है.

