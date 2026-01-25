राज्यपाल बागड़े बोले- ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं, जांच में साबित हुआ, बैलट पेपर से ज्यादा धांधली होती थी
राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर ईवीएम की विश्वसनीयता को सही ठहराया और 'वन नेशन वन इलेक्शन' की वकालत की.
Published : January 25, 2026 at 2:10 PM IST
जयपुर: विपक्षी दलों की ओर से कई बार ईवीएम की विश्वनीयता को लेकर उठाए गए सवालों के बीच राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने ईवीएम को सही ठहराया है. उन्होंने कहा कि कई बार ईवीएम की जांच की गई है लेकिन उसमें कोई गड़बड़ नहीं मिली है. राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने रविवार को झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम में विपक्षी पार्टियों का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ लोग ईवीएम की विश्वनीयता पर सवाल खड़े करते हैं और कहते हैं कि यह निष्पक्ष नहीं है.
राज्यापल ने कहा कि कई बार EVM की जांच हुई है और जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला है. कई बार इसे लेकर तकरार भी हुई है. कुछ लोग कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, बटन इधर दबाते हैं वोट कहीं और जाता है, लेकिन आज तक कोई सिद्ध नहीं कर पाया कि इसमें गड़बड़ी हुई है. यह लोग केवल चर्चा करते हैं, अगर यही चर्चा देश और समाज के हित में हो तो सही रहता है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की जो पद्धति चली जा रही है वह पूरी तरीके से प्रमाणिक है. राज्यपाल ने चुनाव आयोग पर भी उठे सवालों को भी सिरे से खारिज करते हुए कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष और प्रमाणित तौर पर काम कर रहा है.
बैलट पेपर में होती थी गड़बड़ी: राज्यपाल ने कहा कि आज कई पॉलिटिकल पार्टियां बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रही हैं यह मांग चुनाव आयोग के सामने भी आई है, लेकिन पहले बैलट पेपर से चुनाव होते थे, तब किसी को भी कोरा कागज दे देते और बाद में कह देते कि इस पर ठप्पा मार देना और उसे पेटी में डाल देना, लेकिन उसमें कई बार गड़बड़ी होती थी, जहां तक ईवीएम की बात है अभी तक कोई सिद्ध नहीं कर पाया कि इसमें गड़बड़ी हो रही है.
वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत: वहीं, राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने वन नेशन वन इलेक्शन और वन स्टेट वन इलेक्शन की वकालत करते हुए कहा कि बार-बार चुनाव होते हैं तो वहां पर जनता का पैसा खर्च होता है. वही पैसा विकास के कार्यों पर खर्च होना चाहिए. उन्होंने कहा केंद्र सरकार की भी सोच है कि सभी जगह एक साथ चुनाव होने चाहिए, इससे खर्चा भी कम आएगा.
उन्होंने कहा कि राजस्थान में भी आगे नगर निगम, जिला परिषद, पंचायत समिति के चुनाव होने हैं तो उसे पर अलग-अलग पैसा खर्च होगा और समय भी बर्बाद होगा ऐसे में एक साथ चुनाव होने चाहिए. उन्होंने कहा कि पिछले 10-12 सालों में ऐसा नहीं हुआ कि किसी राज्य में मध्यावधि चुनाव हुए हो, लेकिन मुझे याद है कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तब एक साथ कई राज्यों की सरकारें बर्खास्त कर दी गई थीं और उनमें चुनाव हुए थे, तब कितना पैसा और समय खर्च हुआ था यह खर्च विकास पर काम करना चाहिए.
50 लाख मतदाता सूची से हटे: राज्यपाल ने कहा कि राजस्थान सहित कई राज्यों में SIR चल रहा है और राजस्थान में अभी भी 5 करोड़ मतदाता हैं. 50 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटे हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो गांव छोड़कर किसी दूसरे प्रदेश में चले गए हैं या गांव छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाकर बस गए तो उनके नाम डबल हो गए थे. कुछ लोग प्रदेश छोड़ गए हैं तो उनके नाम भी हटाए गए हैं. पहले बूथ लेवल ऑफिसर पर प्रेशर रहता था कि अगर कोई गांव छोड़ गया है तो उसका नाम गांव में ही रहना चाहिए, ताकि वो ग्राम पंचायत पंचायत समिति के चुनाव में जाकर वोट डाल सके.
पड़ोसी देशों के लोग बने वोटर: राज्यपाल ने कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी लोग यहां आकर वोटर बन गए हैं ये लोग पश्चिम बंगाल से अपना मतदाता पहचान पत्र लेकर आते हैं और यहां वोट डाल देते हैं. राज्यपाल ने कहा कि भारत में लोकतंत्र मौर्य वंश के समय भी पाया गया था, तब वहां पर भी नगर पालिका के चुनाव होते थे और अलग-अलग व्यवस्था के लिए अलग-अलग कमेटी बनी होती थीं. खुद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इसका जिक्र किया है.
वहीं, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने कहा कि स्वच्छ प्रजातंत्र के लिए जरूरी है कि वहां पर चुनाव प्रणाली निष्पक्ष और पारदर्शी हो इसके लिए शुद्ध वोटर लिस्ट जरूरी है. उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि भारत निर्वाचन आयोग सबसे पहले SIR बिहार में शुरू किया था और उसके बाद राजस्थान सहित 12 प्रदेशों में SIR शुरू किया गया. 27 अक्टूबर को इसकी घोषणा की गई थी उसके बाद हमने राजस्थान में SIR शुरू की. तब राजस्थान में 5.30 करोड़ मतदाता थे.
नवीन महाजन ने कहा कि सबसे बड़ा चैलेंज साल 2002 की SIR की मतदाता सूची से मैपिंग करना था, जिसमें हमने 98% सफलता हासिल की. उन्होंने कहा कि राज्य के सभी कलक्टर, एसडीएम, एडीएम, BLO और अन्य अधिकारियों ने शानदार काम किया है और उसी की बदौलत आज हम आरामदायक मुद्रा में हैं. इससे पहले SIR के तहत उत्कृष्ट काम करने वाले जिला निर्वाचन अधिकारी, एसडीएम, एडीएम, BLO को राज्यपाल ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया.
