ETV Bharat / state

राज्यपाल बागड़े बोले- ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं, जांच में साबित हुआ, बैलट पेपर से ज्यादा धांधली होती थी

जयपुर: विपक्षी दलों की ओर से कई बार ईवीएम की विश्वनीयता को लेकर उठाए गए सवालों के बीच राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने ईवीएम को सही ठहराया है. उन्होंने कहा कि कई बार ईवीएम की जांच की गई है लेकिन उसमें कोई गड़बड़ नहीं मिली है. राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने रविवार को झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम में विपक्षी पार्टियों का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ लोग ईवीएम की विश्वनीयता पर सवाल खड़े करते हैं और कहते हैं कि यह निष्पक्ष नहीं है.

राज्यापल ने कहा कि कई बार EVM की जांच हुई है और जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला है. कई बार इसे लेकर तकरार भी हुई है. कुछ लोग कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, बटन इधर दबाते हैं वोट कहीं और जाता है, लेकिन आज तक कोई सिद्ध नहीं कर पाया कि इसमें गड़बड़ी हुई है. यह लोग केवल चर्चा करते हैं, अगर यही चर्चा देश और समाज के हित में हो तो सही रहता है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की जो पद्धति चली जा रही है वह पूरी तरीके से प्रमाणिक है. राज्यपाल ने चुनाव आयोग पर भी उठे सवालों को भी सिरे से खारिज करते हुए कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष और प्रमाणित तौर पर काम कर रहा है.

सुनिए क्या बोले राज्यपाल (ETV Bharat Jaipur)

इसे भी पढ़ें- वीएमओयू दीक्षांत समारोह: राज्यपाल हरिभाऊ बागडे बोले- एक कमरे के कॉलेज में बिना प्रोफेसर, कैसे मिलती होगी शिक्षा?

बैलट पेपर में होती थी गड़बड़ी: राज्यपाल ने कहा कि आज कई पॉलिटिकल पार्टियां बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रही हैं यह मांग चुनाव आयोग के सामने भी आई है, लेकिन पहले बैलट पेपर से चुनाव होते थे, तब किसी को भी कोरा कागज दे देते और बाद में कह देते कि इस पर ठप्पा मार देना और उसे पेटी में डाल देना, लेकिन उसमें कई बार गड़बड़ी होती थी, जहां तक ईवीएम की बात है अभी तक कोई सिद्ध नहीं कर पाया कि इसमें गड़बड़ी हो रही है.

वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत: वहीं, राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने वन नेशन वन इलेक्शन और वन स्टेट वन इलेक्शन की वकालत करते हुए कहा कि बार-बार चुनाव होते हैं तो वहां पर जनता का पैसा खर्च होता है. वही पैसा विकास के कार्यों पर खर्च होना चाहिए. उन्होंने कहा केंद्र सरकार की भी सोच है कि सभी जगह एक साथ चुनाव होने चाहिए, इससे खर्चा भी कम आएगा.

उन्होंने कहा कि राजस्थान में भी आगे नगर निगम, जिला परिषद, पंचायत समिति के चुनाव होने हैं तो उसे पर अलग-अलग पैसा खर्च होगा और समय भी बर्बाद होगा ऐसे में एक साथ चुनाव होने चाहिए. उन्होंने कहा कि पिछले 10-12 सालों में ऐसा नहीं हुआ कि किसी राज्य में मध्यावधि चुनाव हुए हो, लेकिन मुझे याद है कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तब एक साथ कई राज्यों की सरकारें बर्खास्त कर दी गई थीं और उनमें चुनाव हुए थे, तब कितना पैसा और समय खर्च हुआ था यह खर्च विकास पर काम करना चाहिए.