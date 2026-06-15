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राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने शहीद गोवर्धन सिंह ढाका की प्रतिमा का किया अनावरण

उन्होंने चित्तौड़गढ़ के बप्पा रावल और महाराणा प्रताप जैसे वीरों के योगदान को याद करते हुए कहा कि शहीद गोवर्धन सिंह ढाका का बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा और नई पीढ़ी को राष्ट्र सेवा के लिए ऊर्जा प्रदान करेगा. राज्यपाल बागडे ने कहा कि सामाजिक एवं धार्मिक आयोजनों में शहीदों के माता-पिता और परिवारजनों को सम्मानपूर्वक आमंत्रित करना चाहिए, ताकि समाज उनके त्याग और बलिदान को सदैव स्मरण रखे. उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में वीरगति प्राप्त सैनिकों के पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई थी.

इस मौके पर आयोजित समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि सीकर, झुंझुनू और नागौर सहित शेखावाटी क्षेत्र के जवानों का देश की तीनों सेनाओं में विशेष योगदान है. उन्होंने कहा कि भारत की सेना में 14 लाख से अधिक जवान हैं और इनमें बड़ी संख्या में राजस्थान के वीर जवान शामिल हैं. राजस्थान वीरों और शूरवीरों की भूमि रही है, जहां के सपूतों ने प्राचीन काल से देश की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. शहीद का बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत रहेगा.

सीकर: राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने सोमवार को जसरासर (लक्ष्मणगढ़) स्थित शहीद स्मारक में शहीद गोवर्धन सिंह ढाका की प्रतिमा का अनावरण किया. राज्यपाल ने शहीद गोवर्धन सिंह ढाका की माता भगवानी देवी एवं पत्नी सुनीता देवी सहित शहीद वीरांगनाओं को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया.

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शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया: कार्यक्रम में 13वीं ग्रेनेडियर्स की टुकड़ी द्वारा शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. साथ ही शहीद की माता को सम्मान पत्र प्रदान किया गया. राज्यपाल बागडे ने शहीद के परिजनों के साथ भोजन किया. कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि देश का सैनिक कठिन परिस्थितियों और विपरीत मौसम में भी 24 घंटे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए तत्पर रहता है.

कार्यक्रम में मौजूद शहीदों के परिजन और अन्य (ETV Bharat Sikar)

जलदाय मंत्री से वार्ता का आश्वासन: उन्होंने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पौधारोपण, स्वच्छ भारत अभियान और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान को सफल बनाने में सहयोग देने की अपील की. इस दौरान उन्होंने जसरासर ग्रामवासियों की मांगों पर चर्चा करते हुए कार्य वीबी-जी रामजी योजना के तहत करवाने की बात कही. साथ ही ट्यूबवेल निर्माण के लिए जलदाय मंत्री से भी वार्ता करने का आश्वासन दिया. राज्य सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर ने समारोह में कहा कि शहीदों का स्थान देवताओं से भी ऊंचा है. पूर्व सांसद सीकर स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि शहीदों के प्रति सम्मान का भाव रखना हम सभी का दायित्व है.

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धोद विधायक गोरधन वर्मा ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को सीमा पर जाकर देश सेवा करने का अवसर नहीं मिलता, इसलिए हमें अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण भाव से करते हुए भारत माता के प्रति अपना कर्तव्य निभाना चाहिए. खंडेला विधायक सुभाष मील ने कहा कि कर्तव्य पथ पर देशहित में अपना बलिदान देने वाले वीर सदा अमर रहते हैं. उन्होंने युवाओं से अपनी ऊर्जा का उपयोग राष्ट्रहित में करते हुए देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेने की अपील की. इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया, भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज बाटड़, राजेश रोलन, जिला कलेक्टर आशीष मोदी, पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नुनावत, लक्ष्मणगढ़ उपखंड अधिकारी मोहर सिंह मीना सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी, ग्रामवासी एवं शहीद वीरांगनाएं उपस्थित रहीं.