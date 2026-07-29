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राज्यपाल हरिभाऊ बागडे बोले, 'युवाओं को नशे से बचाना हम सबकी जिम्मेदारी'

राज्यपाल ने कहा कि टीबी रोग को जड़ से खत्म करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं.

Governor speaking to media
मीडिया से बात करते राज्यपाल (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 29, 2026 at 7:17 PM IST

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बूंदी: राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ जनहित के कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने 'नशामुक्त भारत अभियान' और 'राष्ट्रीय क्षय (टीबी) उन्मूलन कार्यक्रम' को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए. साथ ही, शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण के लिए नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया.

नशामुक्त भारत सर्वोच्च प्राथमिकता: बैठक को संबोधित करते हुए राज्यपाल बागडे ने कहा कि केंद्र सरकार ने नशामुक्त भारत अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. इसकी शुरुआत सबसे पहले सरकारी विभागों से ही होनी चाहिए. सरकारी अधिकारी व कर्मचारी मादक पदार्थों का सेवन न करें, ताकि वे आमजन के लिए एक आदर्श और प्रेरणास्त्रोत बन सकें. उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि महाविद्यालयों और स्कूलों में शिक्षक इस बात का विशेष ध्यान रखें. विद्यालयों में नियमित रचनात्मक गतिविधियां आयोजित हों, जिससे विद्यार्थियों का बौद्धिक विकास हो सके.

नशा और टीबी मुक्त बूंदी पर ये बोले राज्यपाल, देखें वीडियो (ETV Bharat Bundi)

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Governor holding a meeting with officials
अधिकारियों की बैठक लेते राज्यपाल (ETV Bharat Bundi)

नारी शक्ति का मिले सहयोग, गांव-गांव हो प्रचार: राज्यपाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि युवा हमारे देश की असली ताकत हैं और इन्हें नशे के चंगुल से बचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है. शिक्षण संस्थानों में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देकर समाज में फैल रही नशे की प्रवृत्ति पर लगाम लगाई जा सकती है. उन्होंने कहा कि यह मुहिम केवल स्कूलों तक सीमित न रहे, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका व्यापक प्रचार-प्रसार हो. आमजन की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित की जाए और इस नशामुक्त समाज के निर्माण में नारी शक्ति का भी पूरा सहयोग लिया जाए.

Memento presented to the Governor
राज्यपाल को स्मृति चिन्ह किया भेंट (ETV Bharat Bundi)

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Collector and SP presenting memento to Governor
राज्यपाल को स्मृति चिन्ह भेंट करते कलेक्टर और एसपी (ETV Bharat Bundi)

टीबी मुक्त बूंदी का किया आह्वान: राज्यपाल ने कहा कि टीबी रोग को जड़ से खत्म करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं. उन्होंने अधिकारियों को 'टीबी मुक्त बूंदी' के लक्ष्य के साथ काम करने का आह्वान किया. डोर-टू-डोर सर्वे और स्क्रीनिंग पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि समय पर इलाज से कई जानें बचाई जा सकती हैं. मरीजों के संपूर्ण उपचार के लिए मुफ्त दवा के साथ-साथ 'निक्षय मित्र' बनाकर उन्हें नियमित पोषण किट भी उपलब्ध करवाई जाए. इस दौरान जिला कलक्टर हरफूल सिंह यादव, पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार शर्मा, अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) रमेश देव सहित भाजपा जिलाध्यक्ष रामेश्वर मीणा, जिला महामंत्री संजय लाठी, पूर्व विधायक ओम प्रकाश शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष कुंज बिहारी बिलिया ने राज्यपाल का स्वागत किया.

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नशा मुक्ति एवं टीबी मुक्त समाज
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GOVERNOR IN BUNDI
GOVERNOR MEETING WITH OFFICERS

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