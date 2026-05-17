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राज्यपाल बोले- आदिवासी, घुमंतू और गरीब तबके की शिक्षा से ही होगा नए भारत का निर्माण

उन्होंने प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों को अपना मन परिवर्तन कर देश के बच्चों को प्रतिभाशाली बनाने के लिए कार्य करने का आह्वान किया. साथ ही कहा कि शिक्षा से ही समाज और राष्ट्र में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है. झोपड़ी से महल तक की यात्रा शिक्षा से ही सम्भव है. उन्होंने कहा कि लॉर्ड थॉमस मैकाले ने देश में ऐसी शिक्षा के बीज डाले जिससे हम हमेशा गुलाम मानसिकता बनाए रखें, लेकिन नई शिक्षा नीति से अब उस गुलाम मानसिकता से मुक्ति की राह निकली है.

राजस्थान विद्याभारती की ओर से रविवार को प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया. समारोह में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 59 और भारतीय प्रशासनिक सेवा के तीन नव चयनित अधिकारियों को सम्मानित किया गया. इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि आजादी के बाद देश में आदर्श संस्कारों और नैतिक मूल्यों के प्रसार में विद्याभारती ने 1952 से अब तक निरन्तर महत्वपूर्ण भूमिका निभाईं है.

जयपुर: आदिवासी, घुमंतू और गरीब तबके की शिक्षा की मजबूत नींव ही नए भारत के निर्माण का आधार बनेगी. ये कहना है राज्यपाल हरिभाऊ बागडे का. राज्यपाल ने रविवार को विद्याभारती, राजस्थान की ओर से आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही. इस दौरान उन्होंने आरएएस और आईएएस में चयनित प्रतिभाओं का सम्मान करते हुए कहा कि प्रशासनिक सेवाओं में चयनित अधिकारियों को गांव, गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करना चाहिए. इसी से जीवन में दुआएं मिलेगी और नाम होगा.

उन्होंने नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों के मन में नैतिकता की शिक्षा का प्रसार किए जाने पर जोर दिया और कहा कि नैतिकता के भाव मन में रहते तो पेपर लीक जैसी घटनाएं नहीं होती. उन्होंने समृद्ध प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की चर्चा करते हुए कहा कि तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय भारत की धरोहर थे. वहीं, बप्पा रावल को याद करते हुए कहा कि वो महान योद्धा थे. उन्होंने देश में अरबों के आक्रमणों को रोकते हुए रावल पिंडी तक खदेड़ा. उन्हीं के नाम से रावल पिंडी स्थान हुआ.

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राज्यपाल ने कहा कि डिग्री लेना ही पर्याप्त नहीं है, जरूरी ये भी है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी युवा प्रतिबद्ध होकर तैयारी करें. बांसवाड़ा, उदयपुर, डुंगरपुर आदि में पचास प्रतिशत से अधिक जनजातीय लोग रहते हैं. उन्होंने आदिवासी, घुमंतू और गरीब लोगों की शिक्षा की नींव मजबूत किए जाने पर जोर दिया. इसी से वो मुख्यधारा में आ सकेंगे.

वहीं, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे मुख्यमंत्री सचिव डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी ने कहा कि प्रशासनिक सेवा में चयनित अधिकारी सदा विनम्र रहें. इसी से वे भविष्य में उच्चतम शिखर पर पहुंच सकेंगे. उन्होंने कतार के अंतिम छोर पर स्थित व्यक्ति की आवाज सुनने को सदा प्राथमिकता देने, सिर्फ निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ ही नहीं, बल्कि जनता के साथ भी अच्छा व्यवहार और उनसे जुड़े कार्य करने का सदा प्रयास करने, विविधता को अंगीकार करते हुए गांव और शहर के लोगों की समस्याओं का समाधान प्रभावी रूप में किए जाने का आह्वान किया.

उन्होंने अपने आस-पास के वातावरण को समझते हुए, लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर तारीफ और खुशामद में अन्तर समझते हुए कार्य करने पर जोर दिया. साथ ही कहा कि अच्छा करेंगे तो लोगों का यकीन प्रशासनिक सेवाओं के प्रति सदा बना रहेगा. समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निंबाराम, विद्याभारती के आखिल भारतीय मंत्री शिवप्रसाद भी मौजूद रहे.