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राज्यपाल बोले – डमी स्कूलों की होगी जांच, जल्द होगी कार्रवाई

प्रदर्शनी कोटा की साड़ियों का अवलोकन करते राज्यपाल ( ETV Bharat Kota )

कोटा: कृषि विश्वविद्यालय कोटा और नई दिल्ली के शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की ओर से गुरुवार को सियाम ऑडिटोरियम में 'स्वस्थ एवं शिक्षित महिला सशक्त राष्ट्र' विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पहुंचे. इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि जन्म के समय सभी लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन बच्चों की खुराक एवं परवरिश के आधार पर बुद्धिमत्ता विकसित होती है. सबकी बुद्धि तेज होनी चाहिए और यह जिम्मेदारी महिलाओं पर अधिक है. उन्होंने कहा कि बच्चों की बौद्धिक क्षमता बढ़ाने की जिम्मेदारी स्कूल, कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों की है. इसलिए हर 5 वर्ष में शिक्षकों का टेस्ट होना चाहिए, जिससे उनकी योग्यता एवं ज्ञान का आकलन हो सके. इससे यह भी पता चलेगा कि विद्यार्थियों को क्या ज्ञान मिल रहा है. राज्यपाल ने कहा कि शिक्षक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन इससे उनकी पेंशन कम नहीं होगी और नौकरी भी नहीं जाएगी. राज्यपाल ने यह भी कहा कि अधिकारियों को राज्य में चल रही डमी स्कूलों की जानकारी जुटाने के निर्देश दिए गए हैं.नीट परीक्षा सहित अन्य परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इन स्कूलों में डमी एडमिशन लेकर कोचिंग में पढ़ते हैं. नीट यूजी के परिणाम पर बोले राज्यपाल : राज्यपाल ने नीट यूजी के परिणाम पर कहा कि राजस्थान का प्रदर्शन अच्छा रहा है. हालांकि, उत्तर प्रदेश पंजीकरण संख्या में आगे है, लेकिन सफलता प्रतिशत में राजस्थान पूरे देश में अग्रणी है. उन्होंने बताया कि महिलाओं ने इस परीक्षा में बढ़त बनाई है. छात्राओं का पंजीकरण 13 लाख 32 हजार 914 हुआ, जिनमें से 11 लाख 52 हजार 152 ने परीक्षा दी और 6 लाख 54 हजार 049 उत्तीर्ण हुईं, जबकि छात्रों का पंजीकरण 9 लाख 46 हजार 815 था, जिनमें 8 लाख 47 हजार 732 ने परीक्षा दी और 4 लाख 67 हजार 134 उत्तीर्ण हुए. राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े (ETV Bharat Kota) पढ़ें: राज्यपाल हरिभाऊ बागडे बोले, 'युवाओं को नशे से बचाना हम सबकी जिम्मेदारी' राज्यपाल ने कहा कि महिलाओं में बीमारियां पुरुषों की तुलना में कम होती हैं. वे सुबह जल्दी उठती हैं और देर से सोती हैं तथा दिनभर घरेलू काम करने से उन्हें व्यायाम भी हो जाता है, हालांकि अब यह कम हो गया है. पहले बड़े संयुक्त परिवार थे, अब छोटे परिवार हो गए हैं. उन्होंने कहा कि पहले दफ्तरों में केवल पुरुष नज़र आते थे, लेकिन अब महिलाएं भी नजर आती हैं और बेहतर परिणाम ला रही हैं. उन्होंने पुरुषों पर सवाल उठाते हुए तंज कसा – 'तुम्हारा क्या होगा?' इसलिए पुरुषों को भी पढ़ाई और अभ्यास पर अधिक ध्यान देना होगा.