राज्यपाल बोले – डमी स्कूलों की होगी जांच, जल्द होगी कार्रवाई
राज्यपाल ने नीट यूजी के परिणाम पर कहा कि राजस्थान का प्रदर्शन अच्छा रहा है. हालांकि, उत्तर प्रदेश पंजीकरण संख्या में आगे है.
Published : July 30, 2026 at 1:55 PM IST
कोटा: कृषि विश्वविद्यालय कोटा और नई दिल्ली के शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की ओर से गुरुवार को सियाम ऑडिटोरियम में 'स्वस्थ एवं शिक्षित महिला सशक्त राष्ट्र' विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पहुंचे. इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि जन्म के समय सभी लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन बच्चों की खुराक एवं परवरिश के आधार पर बुद्धिमत्ता विकसित होती है. सबकी बुद्धि तेज होनी चाहिए और यह जिम्मेदारी महिलाओं पर अधिक है. उन्होंने कहा कि बच्चों की बौद्धिक क्षमता बढ़ाने की जिम्मेदारी स्कूल, कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों की है. इसलिए हर 5 वर्ष में शिक्षकों का टेस्ट होना चाहिए, जिससे उनकी योग्यता एवं ज्ञान का आकलन हो सके. इससे यह भी पता चलेगा कि विद्यार्थियों को क्या ज्ञान मिल रहा है. राज्यपाल ने कहा कि शिक्षक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन इससे उनकी पेंशन कम नहीं होगी और नौकरी भी नहीं जाएगी. राज्यपाल ने यह भी कहा कि अधिकारियों को राज्य में चल रही डमी स्कूलों की जानकारी जुटाने के निर्देश दिए गए हैं.नीट परीक्षा सहित अन्य परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इन स्कूलों में डमी एडमिशन लेकर कोचिंग में पढ़ते हैं.
नीट यूजी के परिणाम पर बोले राज्यपाल : राज्यपाल ने नीट यूजी के परिणाम पर कहा कि राजस्थान का प्रदर्शन अच्छा रहा है. हालांकि, उत्तर प्रदेश पंजीकरण संख्या में आगे है, लेकिन सफलता प्रतिशत में राजस्थान पूरे देश में अग्रणी है. उन्होंने बताया कि महिलाओं ने इस परीक्षा में बढ़त बनाई है. छात्राओं का पंजीकरण 13 लाख 32 हजार 914 हुआ, जिनमें से 11 लाख 52 हजार 152 ने परीक्षा दी और 6 लाख 54 हजार 049 उत्तीर्ण हुईं, जबकि छात्रों का पंजीकरण 9 लाख 46 हजार 815 था, जिनमें 8 लाख 47 हजार 732 ने परीक्षा दी और 4 लाख 67 हजार 134 उत्तीर्ण हुए.
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राज्यपाल ने कहा कि महिलाओं में बीमारियां पुरुषों की तुलना में कम होती हैं. वे सुबह जल्दी उठती हैं और देर से सोती हैं तथा दिनभर घरेलू काम करने से उन्हें व्यायाम भी हो जाता है, हालांकि अब यह कम हो गया है. पहले बड़े संयुक्त परिवार थे, अब छोटे परिवार हो गए हैं. उन्होंने कहा कि पहले दफ्तरों में केवल पुरुष नज़र आते थे, लेकिन अब महिलाएं भी नजर आती हैं और बेहतर परिणाम ला रही हैं. उन्होंने पुरुषों पर सवाल उठाते हुए तंज कसा – 'तुम्हारा क्या होगा?' इसलिए पुरुषों को भी पढ़ाई और अभ्यास पर अधिक ध्यान देना होगा.
चूल्हे पर खाना बनने का फोटो देख बोले – 'गैस कनेक्शन जारी करें' : राज्यपाल बागड़े ने कार्यक्रम स्थल पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया. पोस्टर में चूल्हे पर खाना बनाती महिला का फोटो देखकर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए. उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय की कुलगुरु डॉ. विमला डूंकवाल से कहा कि सभी को गैस कनेक्शन दिलाएं. जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने बताया कि यह फोटो पुराना है. राज्यपाल ने कोटा साड़ी के स्टॉल पर कहा कि ये साड़ियां मजबूत होती हैं और 10 वर्षों तक नहीं फटतीं. कुलगुरु डूंकवाल ने बताया कि उन्होंने भी यही साड़ी पहनी है, जबकि लाडपुरा विधायक कल्पना देवी ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में ये साड़ियां बुनी जाती हैं.
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फास्ट फूड बिगाड़ रहा सेहत, महिलाओं में ज्यादा खतरा : शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की राष्ट्रीय महिला कार्य संयोजिका डॉ. शोभा पैठणकर ने कहा कि वर्तमान में फास्ट फूड पर निर्भरता बढ़ी है, जिससे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा है. महिलाओं पर यह खतरा अधिक है, क्योंकि उन्हें मोटापा, डायबिटीज, हृदय रोग, पीरियड्स संबंधी समस्याएं, प्रसव जटिलताएं, उच्च रक्तचाप, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, पेट संबंधी रोग और खून की कमी (एनीमिया) ने घेर लिया है.
'पहले रसोई दवाखाना था, अब बीमारी की जड़' : शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव डॉ. अतुल कोठारी ने कहा कि वर्तमान में निजी क्षेत्र में इलाज महंगा हो गया है. महिलाएं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगी तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा, क्योंकि महिला परिवार की धुरी है. उन्होंने कहा कि पहले रसोईघर ही दवाखाना होता था, लेकिन अब बीमारियों की जड़ रसोई बन गई है. दिल्ली में 20 में से 6 बच्चों को अस्थमा होने की आशंका है, जबकि उन्होंने अभी दुनिया नहीं देखी है. कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष छगन माहुर, कृषि विश्वविद्यालय की कुलसचिव मनीषा तिवारी सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे.
डमी स्कूलों में पढ़ने की करवा रहे जांच: राज्यपाल बागडे ने कहा कि राजस्थान ने नशा मुक्त और भारत ने टीबी मुक्त होने का लक्ष्य तय किया है. ठीक इसी तरह हमारा देश पेपर लीक मुक्त भी होना चाहिए. यह जिम्मेदारी प्राइमरी टीचर से लेकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तक की सभी की है. राज्यपाल ने नीट परीक्षा का हवाला देते हुए कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्कूल में डमी एडमिशन लेकर कोचिंग करने वाले विद्यार्थियों के संबंध में जानकारी जुटाएं. ये स्कूल को बाईपास कर रहे थे. केवल ट्यूशन को जाते थे और नाम स्कूल में लिखा रखा था. ऐसे सभी आंकड़े निकालने के लिए कहा है. इन सबको भी अच्छी तरह से देखा जाएगा.