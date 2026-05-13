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राज्यपाल हरिभाऊ बागडे बोले, 'नैतिकता होती, तो नहीं होता नीट का पेपर लीक'

राज्यपाल ने कहा कि राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय से पास हुए कैंडिडेट्स को खाली पड़ी भूमि खेती करने के लिए दी जा सकती है.

Governor addressing the ceremony
समारोह को सम्बोधित करते राज्यपाल (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 13, 2026 at 2:20 PM IST

7 Min Read
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कोटा: कृषि विश्वविद्यालय का नौवां दीक्षांत समारोह बुधवार को राज्य कृषि प्रबंध संस्थान (SIAM) सभागार में प्रदेश के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे की अध्यक्षता में आयोजित हुआ. इसमें कृषि, उद्यानिकी और वानिकी में 358 कैंडिडेट को उपाधि दी गई. जिसमें यूजी के 319, पीजी के 34 और पीएचडी के 6 कैंडिडेट हैं. समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल बागडे ने कहा कि नैतिकता और न्याय जिस राज्य में है, वहां रामराज्य होता है. नैतिकता नहीं है, तो कुछ भी नहीं है. अभी नैतिकता रहती, तो नीट यूजी का पेपर भी लीक नहीं होता. जबकि नैतिकता और ईमानदारी के लिए विश्व में काम चल रहा है.

समारोह में विशिष्ट अतिथि डॉ किरोड़ी लाल मीणा और दीक्षांत अतिथि डॉ हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के कुलाधिपति रिटायर्ड आईपीएस कन्हैया लाल बेरवाल रहे. राज्यपाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में मानवीय मूल्य और नैतिकता सीखने के लिए लोग धर्म गुरुओं की शरण में आ रहे हैं. वहां पर कहा गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी धर्मगुरुओं से नैतिकता सीखा रहे हैं. जबकि व्यक्तियों को नैतिकता सिखाते–सिखाते परेशान हो गए हैं. हजारों साल लग गए, लेकिन अपने मन में नैतिकता नहीं ला रहे हैं.

राज्यपाल ने युवाओं में नशे को लेकर जताई चिंता (ETV Bharat Kota)

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'ड्रग आग की तरह': राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि रोज नशे की खबरें आ रही हैं. काफी नशा पाकिस्तान भेज रहा है. वह भारत के युवाओं की ताकत कम करने के लिए नशा भेज रहा है. यह सब पैसे के लिए नहीं कर रहा है, यहां के युवा मजबूत व होशियार हैं. उन्हें कमजोर व जल्द बूढ़े करने के लिए यह किया जा रहा है. जबकि युवा उसके पीछे पड़े हुए है. ऐसे लोगों की बचाना चाहिए. यह ड्रग एक आग की तरह है. आग दूर है, इसका मतलब यह नहीं कि हमारे घर तक नहीं आएगी.

students displaying their degree
अपनी डिग्री दिखाते हुए अभ्यर्थी (ETV Bharat Kota)

'खाली पड़ी भूमि पर भी हो खेती': कुलाधिपति ने कहा कि ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख है. इसलिए इसको सबसे पुराना व्यापार मानना होगा. प्रदेश में मैं जब दौरे पर जाता हूं, तो कई जगह पर खाली कृषि भूमि नजर आती है. उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा से आग्रह किया कि इस पूरी कृषि भूमि को चिन्हित करवाया जाए और इनके मालिकों से आग्रह किया जाए कि वह इस पर कृषि करें. यह राष्ट्रीय संपत्ति है, इससे देश की आमदनी भी बढ़ेगी. इसी तरह से प्रदेश के कई विश्वविद्यालय के पास भी बड़ी मात्रा में भूमि है. इस पर भी कृषि करवाई जा सकती है. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सिविल इंजीनियर की डिग्री करने वाले अभ्यर्थियों को सरकारी सड़क, पुल या अन्य निर्माण में प्राथमिकता मिलती है. इसी तरह से राजस्थान में भी कृषि विश्वविद्यालय से पास हुए कैंडिडेट्स को खाली पड़ी भूमि खेती करने के लिए दी जा सकती है. इन अभ्यर्थियों से करार करके किराया वसूल किया जा सकता है, जिससे राष्ट्र की आए भी बढ़ेगी.

Haribhau Bagde and other guests presenting gold medals
राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े व अन्य अतिथि गोल्ड मेडल देते हुए (ETV Bharat Kota)

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बदलेगा फर्टिलाइजर का लचर कानून, सख्ती बढ़ेगी: कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि प्रदेश सूक्ष्म सिंचाई में देश में सबसे आगे है. फार्म पोंड व दूसरे तरीके से किसानों ने करीब 50 हजार जल सरंचना तैयार की है. प्रदेश में घटिया बीज, फर्टिलाइजर व सीड्स के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की थी. मामले में कई छापे डाले गए थे. घटिया प्रोडक्ट को सीज भी किया गया था. इसके बाद पीएम मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नकली और घटिया फर्टिलाइजर और बीज के मामले में कानून को बदलने की तैयारी कर दी है. अब सख्त कानून ला रहे हैं. जिसमें 7 से 10 साल की सजा और 10 से 20 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी. व्यापारी या बिजनेसमैन की गौरखधंधा करने की हिम्मत नहीं होगी. किसान को लूट नहीं जा सकेगा.

Students, teachers, and parents present at the ceremony
समारोह में मौजूद छात्र, शिक्षक और अभिभावक (ETV Bharat Kota)

'डिग्री नहीं कौशल विकास की जरूरत': रिटायर्ड आईपीएस कन्हैया लाल बेरवाल ने कहा कि कृषि एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें कौशल व उद्यमिता विकास की संभावनाएं हैं. मेरा मानना है कि आज जरूरत डिग्री या पदक की नहीं है. जबकि कौशल विकास के माध्यम से पात्र बनने की है. पासआउट स्टूडेंट्स से कहा कि केवल सरकारी नौकरी पाने की आकांक्षा ना रखें, रोजगार तलाशने की जगह स्वयं का कृषि स्टार्टअप या एग्री-बिजनेस शुरू करने के प्रयास करें, ताकि आप रोजगार देने वाले बन सकें. स्टूडेंट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, रोबोटिक्स, एग्री-बिजनेस, बायोटेक्नोलॉजी, नैनोटेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट बनें, ताकि हम भविष्य की गलोबल चैलेंज से निपटने के लिए तैयार हो सकें.

Governor Bagde and other guests releasing a book
राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े व अन्य अतिथि पुस्तक विमोचन करते हुए (ETV Bharat Kota)

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4 नई किस्म व 27 कृषि तकनीक रिसर्च की सिफारिश: कुलगुरू डॉ विमला डूंकवाल ने कहा कि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने बीते एक साल में 4 उन्नत किस्में विकसित की हैं. इसमें मसूर की 1 व चना की 3 नई किस्म है. जबकि विश्वविद्यालय ने 27 नई तकनीकियों को विकसित कर रिसर्च की सिफारिश की है. इनमें फसल सुधार में 7, उत्पादन में 4, पौध संरक्षण में 8 व उद्यानिकी की 8 सिफारिश हैं. यह संभाग के किसानों के उत्पादन, उत्पादकता व आय बढ़ोतरी करेगीं. बीते खरीफ व रबी सीजन में 15 हजार क्विंटल हाई क्वालिटी बीज उत्पादित किया है. यूनिवर्सिटी के फैकल्टी और रिसर्चर के 60 से अधिक रिसर्च पेपर हाई रेटिंग जनरल में प्रकाशित हुए. कुलसचिव मनीषा तिवारी ने कहा कि समारोह में दो पुस्तक का विमोचन किया गया. जिनमें डॉ बीके सिंह व अन्य की लिखी सोयाबीन के जादुई फायदे एक बीज एक व्यंजन और डॉ. जितेंद्र सिंह की लिखी केनोपी मैनेजमेंट का फ्रूट क्रॉप बुक का विमोचन किया गया.

11 गोल्ड मेडल में 7 छात्राएं: समारोह में दीक्षांत समारोह में उपाधि लेने 358 अभ्यर्थियों में 209 छात्र व 149 छात्राएं शामिल हैं. जबकि 11 गोल्ड मेडल दिए गए. इनमें 7 छात्राएं हैं. जबकि 4 पर छात्र हैं. जिनमें चांसलर गोल्ड मेडल स्नातकोत्तर (वानिकी), वनोत्पाद एवं उपयोग की छात्रा ऐश्वर्या को मिला. इस तरह वाइस चांसलर गोल्ड मेडल स्नातक (ऑनर्स) वानिकी की अनुराधा को मिला है. इसके अलावा गोल्ड मेडल बीएससी एग्रीकल्चर में नीतू तंवर, हॉर्टिकल्चर में राहुल साहू व फॉरेस्ट्री में अनुराधा को मिला है. पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी के दिनेश राठौर, सॉइल साइंस में विनीता यादव, प्लांट पैथोलॉजी में दीपक कुमावत, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में यश नागर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन निधि कुमारी और फ्रूट साइंस में कुमारी मनीषा शामिल है. समारोह के दौरान कृषि विश्वविद्यालय के एकेडमिक बिल्डिंग व बीज विधायन संयंत्र का लोकार्पण किया गया. बीज प्रौद्योगिकी और खरपतवार नियंत्रण प्रयोगशाला का शिलान्यास किया गया.

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