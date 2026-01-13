ETV Bharat / state

भारतीय प्रतिभाएं लौट आएं तो खाली हो जाएगा अमेरिका का सिलिकॉन वैली...राज्यपाल बागड़े ने ऐसा क्यों कहा, जानिए

गवर्नर ने कहा कि आज जरूरत घर-घर में बच्चों को अच्छे संस्कार देने और उनके चरित्र निर्माण पर ध्यान देने की ​है.

Governor and former CM Raje at the annual function of Women's College in Didwana
डीडवाना के महिला महाविद्यालय में वार्षिकोत्सव में राज्यपाल और पूर्व सीएम राजे (ETV Bharat Kuchaman City)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 13, 2026 at 5:08 PM IST

2 Min Read
कुचामन सिटी: राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि देश को मजबूत, आत्मनिर्भर और समृद्ध तभी बनाया जा सकता है, जब हर नागरिक अपने सामर्थ्य के अनुसार राष्ट्र निर्माण में योगदान दे और देश की आर्थिक व सामाजिक मजबूती के लिए ईमानदारी से काम करें. राज्यपाल ने मंगलवार को डीडवाना के श्रीबांगड़ महिला महाविद्यालय में वार्षिकोत्सव में यह बात कही.

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा, भारत में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन अगर वहां की सिलिकॉन वैली से भारतीय प्रतिभाएं लौट आएं तो सिलिकॉन वैली खाली हो जाएगी. यह भारत की बौद्धिक क्षमता और प्रतिभा का सबसे बड़ा प्रमाण है. उन्होंने कहा कि आज जरूरत है घर-घर में बच्चों को अच्छे संस्कार देने और उनके चरित्र निर्माण पर ध्यान देने की, ताकि समाज में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके.

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे. (ETV Bharat Kuchaman City)

राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने महाविद्यालय परिसर में छात्राओं की शैक्षणिक प्रदर्शनी का अवलोकन किया और छात्राओं से संवाद किया. पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, विधायक यूनुस खान एवं उद्योगपति हरिमोहन बांगड़ मौजूद थे. स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर उत्तीर्ण टॉपर छात्राओं को उपाधियां देकर सम्मानित किया गया. कॉलेज की वार्षिक विवरणिका का विमोचन किया गया. राजे ने कहा कि आज हमें इंडिया वाला बनने की जरूरत है. जब हमारी बेटियां अच्छी शिक्षा प्राप्त कर अपने परिवार और समाज को मजबूत करेंगी, तभी देश सशक्त और विकसित बनेगा.

