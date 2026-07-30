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मराठी विवाद के बाद राज्यपाल बोले- राजस्थानी भाषा नहीं, संस्कृति है, ये बहुत मीठी भाषा है, वह इसे प्यार करते हैं

जयपुर: बीते दिनों मराठी भाषा अध्ययन केंद्र खोलने की घोषणा के बाद काफी विवाद खड़ा हुआ था, जिसके बाद अब राजस्थानी भाषा को लेकर राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि राजस्थानी भाषा नहीं संस्कृति है. जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राजस्थानी बहुत मीठी भाषा है. वह इसे प्यार करते हैं. उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के शिक्षा सचिव उनसे मिलने आए थे. उन्होंने एक पत्र दिया था और कहा था कि राजस्थान के बहुत से लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, यहां भी मराठी भाषा के केंद्र खुलेंगे तो दोनों प्रदेशों में और निकटता आएगी. इस सम्बन्ध में ही प्रदेश में मराठी भाषा के केंद्र खोलने के लिए कहा गया, पर मराठी भाषा अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है.

उन्होंने कहा कि राजस्थानी तो राजस्थान की अपनी भाषा है. राजस्थानी केंद्र खोलने का कहा गया तो हमने तुरंत सभी विश्वविद्यालयों में राजस्थानी केंद्र खोलने के लिए भी आदेश जारी किया. उन्होंने कहा कि मराठी केंद्र खोलने के बाद यहां के लोगों का राजस्थानी केंद्र खोलने के लिए ध्यान गया. उन्होंने कहा कि इस पर तो बहुत पहले ही शुरुआत हो जानी चाहिए थी. राज्यपाल बागडे गुरुवार को “राजस्थान गौरव सम्मान समारोह” में संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि भारत विश्वगुरु तभी बनेगा जब हमारी संस्कृति और नैतिक मूल्य बचे रहेंगे. उन्होंने कहा कि पेपर लीक के प्रकरण इसीलिए होते हैं कि नैतिकता से व्यक्ति विमुख होने लगे. उन्होंने नैतिक मूल्य और संस्कृति बचाए रखने में सभी की भागीदारी का आह्वान किया.